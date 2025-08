Livre de aftosa sem vacina: status histórico é mais uma ferramenta de MS para ampliar mercados na Ásia

A recente conquista do certificado internacional que reconhece Mato Grosso do Sul como área livre de febre aftosa sem vacinação chega em um momento estratégico para o Estado. O selo, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), será um dos trunfos levados pelo governador Eduardo Riedel na missão à Ásia - que acontece a partir da próxima semana com o objetivo de abrir novos mercados para a produção sul-mato-grossense no exterior, além de apoiar a internacionalização de empresas locais na região.

O reconhecimento foi oficializado em maio deste ano, durante cerimônia realizada na capital francesa Paris. Já nesta semana, o diretor-presidente da Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal), Daniel Ingold, recebeu o documento em Brasília (DF) e o levou, ao lado do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Jaime Verruck, ao governador em agenda realizada ao gabinete da Governadoria, na quarta-feira (30).

"A gente fica muito feliz pois isso aqui abre mercados para o Mato Grosso do Sul. Vamos em breve para a Ásia e um dos focos tem relação com esse certificado. Novos mercados estão abertos para a carne brasileira e o nosso Estado tem muito interesse neles. Vamos lá explorar esses mercados e apoiar nossas empresas, especialmente nesse momento em que a situação com os Estados Unidos está sob tensão, indefinida. É mais uma razão para a gente buscar esses mercados internacionais, em especial à Ásia", comenta o governador.

O trabalho para conquistar o status de área livre da aftosa sem vacinação durou 20 anos e contou com um investimento em estrutura na Iagro que passa da casa dos R$ 250 milhões, garantindo rastreabilidade e controle sanitário para a carne de Mato Grosso do Sul. "É uma conquista do pessoal da Iagro, do produtor rural, de todo o Estado. Todos têm o mesmo objetivo, garantir a qualidade sanitária de nossa carne", completa o governador ao destacar o maior valor agregado que a carne local têm para ganhar mercados mais exigentes.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Novo patamar

A certificação eleva o patamar do Estado no cenário internacional. Em 2024, Mato Grosso do Sul exportou cerca de US$ 1,278 bilhão em carne bovina, e somente no primeiro quadrimestre de 2025, esse valor já ultrapassa os US$ 510 milhões. Os principais destinos continuam sendo China, Estados Unidos e Chile, mercados que tendem a se fortalecer com o novo status sanitário.

Fora isso, o Estado também poderá avançar em setores como a suinocultura, com abertura de mercados antes restritos a Santa Catarina, como o Japão. Segundo o secretário Jaime Verruck, essa mudança representa uma virada de chave. "Passamos de um modelo de defesa baseado na vacinação para um sistema baseado em vigilância ativa e inteligência sanitária. Isso amplia nossas possibilidades comerciais e consolida nossa credibilidade internacional", pontuou.

A estrutura montada para alcançar esse reconhecimento envolveu ações robustas da Iagro, como a modernização do sistema de rastreamento (eSaniagro), criação da Sala de Controle e Operações, contratação de fiscais e renovação da frota de veículos. Com o certificado em mãos e a liberação do trânsito de animais em todo o território nacional, Mato Grosso do Sul se posiciona como um dos protagonistas da nova fase da pecuária brasileira. A missão à Ásia, portanto, ganha ainda mais relevância para consolidar esse protagonismo.

Durante a missão internacional, que inclui visitas à Índia, Japão e Singapura, o governador Eduardo Riedel e a comitiva - que conta também com a presença de Verruck e do adjunto da Semadesc, Artur Falcette - apresentarão todo o potencial produtivo de Mato Grosso do Sul. Além da abertura comercial, o Governo também pretende firmar parcerias tecnológicas e atrair capital estrangeiro para ampliar a agroindustrialização e a competitividade do Estado.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Comunicação Governo de MS

Foto de capa: Saul Schramm/Secom/Arquivo

Interna: Reprodução

--

Relacionada: