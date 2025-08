Oportunidades e novos mercados: Governo vai a Ásia para atrair investimentos e mostrar potencial

Serão reuniões e encontros com autoridades e conglomerados empresariais no Japão, Índia e Cingapura

Em coletiva de imprensa na Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), o governador Eduardo Riedel apresentou o roteiro e os principais objetivos do Estado na “Missão Ásia”, que vai ocorrer de 4 a 16 de agosto. A comitiva vai realizar reuniões de trabalho em três países: Índia, Japão e Singapura. O foco será mostrar os principais potenciais de Mato Grosso do Sul para atrair investimentos, abrir novos oportunidades, além de fortalecer as relações com o mercado asiático.

“Mato Grosso do Sul dispõe de um ambiente de negócios positivos e de confiança, com uma agroindustria em expansão, dispondo de dois vetores de desenvolvimento, que é transição energética e a segurança alimentar. Nestes três países se encontram grandes conglomerados empresariais, investidores e o mercado consumidor em crescimento. Nosso foco é apresentar nossas potencialidades e estruturar parcerias comerciais a longo prazo. Oportunidades que vão gerar emprego e renda para nosso povo”, afirmou o governador.

Riedel destacou que o mercado asiático será o principal destino para exportação de nossos produtos por meio da Rota Bioceânica e que nesta missão serão apresentados projetos importantes na área de infraestrutura, PPPs (Parceria Público-Privada), assim como na busca para atrair grandes investimentos privados.

>Coletiva foi realizada na sede da Fiems, em Campo Grande

“Desde o início da gestão, lá no MS Day em São Paulo começamos esta movimentação em busca de novas oportunidades. Esta dedicação e cenário positivo nos fez chegar com este nível de investimento (privado) que temos hoje no Estado. A escolha destes três mercados, Japão, Índia e Cingapura é absolutamente direcionada para o mercado que percebemos o interesse em Mato Grosso do Sul. Uma agenda bem estruturada e montada”, completou.

Nesta agenda internacional vão participar representantes do Governo do Estado, Fiems, Sebrae e Assembleia Legislativa. Entre os temas centrais está a Rota Bioceânica, em que Mato Grosso do Sul é peça-chave, sendo a porta de entrada e saída do Brasil para os países sul-americanos, com trajeto mais curto pelo Oceano Pacífico. Uma das ligações principais é a ponte binacional, que está sendo construída entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai).

“Vamos buscar novas oportunidades no maior mercado consumidor do mundo. Sentar com grandes empresas e lideranças destes três países. Uma proposta clara e objetiva de desenvolver estes mercados estratégicos, com uma agenda ousada, que temos certeza que será exitosa. Assim vamos levar Mato Grosso do Sul a um outro patamar, com reflexos positivos em médio e longo prazo”, descreveu o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Temas centrais

O mercado asiático é o principal destino desta rota para alavancar tanto a exportação dos nossos produtos, como facilitar a importação e integração comercial. A missão internacional será uma grande oportunidade para o Estado estabelecer negócios e parcerias comerciais com os três países.

Outro ponto de destaque nestes encontros será o potencial da “agenda verde” realizada em Mato Grosso do Sul, que tem uma meta ousada de se tornar Estado Carbono Neutro em 2030, sendo exemplo e referência para o Brasil e demais estados. Desta forma se antecipa em 20 anos o prazo estabelecido pelo Acordo de Paris. Esse compromisso com a agenda global é um dos pilares do governo estadual. Programas de incentivo e parcerias impulsionam este cenário sustentável.

>Comitiva do Estado vai passar por três países da Ásia

Junto com este ambiente positivo e próspero, um dos atrativos que serão apresentados na missão é o crescimento econômico e industrial do Estado, que está em plena ascensão. O resultado de uma pauta que conta inovações, responsabilidade ambiental, desburocratização, investimentos em infraestrutura e logística e inclusão.

O Estado está recebendo grandes investimentos privados em diferentes setores, como celulose e bioenergia, com uma agroindústria em evolução, com diversificação na cadeia produtiva. Por esta razão tem previsão de um crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 4,4%, com liderança em relação aos demais estados e acima da média nacional.

Agenda internacional

>Roteiro da missão internacional foi apresentado à imprensa

O primeiro compromisso da missão internacional será em Mumbai, na índia. Entre os dias 6 e 8 de agosto serão realizadas reuniões com conglomerados empresariais indianos (Mahindra, Aditya Birla e Tata Maior) que tem investimentos em diferentes segmentos, como equipamentos agrícolas, em energia renovável, logística, TI, metais, pastas de papel, fibras, químicos, têxteis, telecomunicações, cimento, serviços financeiros, assim como automóveis, aviação, siderurgia e alimentos.

Na agenda ainda tem encontros com governadores e autoridades institucionais e participação no LIDE Brazil Conference Mumbar, onde o governador e demais integrantes da comitiva vão debater temas importantes como o agronegócio.

De 9 a 12 de agosto a comitiva do Estado estará nas cidades de Tóquio e Osaka, no Japão. Entre os compromissos previstos estão reuniões com grandes empresas do país (Sumitomo Corporation e Mitsui) em setores como mineração, metais, máquinas, energia, infraestrutura, produtos químicos, alimentos, serviços financeiros, tecnologia da informação.

Assim como participação na Expo 2025 Osaka e reuniões de trabalho com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e embaixador do Brasil no Japão, Octávio Henrique Dias Garcia Côrtes.

A última etapa da missão será em Singapura, de 13 a 15 de agosto. A agenda conta com encontros o grupo global de empresas RGE (Royal Golden Eagle), com sede em Singapura. Estão previstas reuniões com a MTA (Singapore Meat Traders’ Association), que é a Associação de Comerciantes de Carne de Singapura, além da Temasek (Fundo soberano de Singapura), GenZero (Plataforma de investimento sediada em Singapura) e Latam Chamber of Commerce.

Riedel também vai se reunir com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Singapura e participar de encontros com executivos brasileiros e representantes da Embaixada do Brasil em Singapura.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm