Sessão solene abrirá II Cúpula Parlamentar de Mudança Climática

O Congresso Nacional vai sediar, na quarta (6) e na quinta-feira (7), a II Cúpula Parlamentar de Mudança Climática e Transição Justa da América Latina e do Caribe. Uma sessão solene na quarta-feira, às 9h, vai abrir o evento. O requerimento para a solenidade ( REQ 12/2025 - Mesa ) foi apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP).

A II Cúpula terá como tema a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) – marcada para os dias 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém. Questões relacionadas à Cúpula da Terra, ao Protocolo de Quioto e ao Acordo de Paris estarão em foco durante o evento.

De acordo com o requerimento, a II Cúpula Parlamentar tem como objetivo preparar os parlamentares para os desafios específicos da América Latina e do Caribe e para sua atuação na COP 30. Durante os dois dias do evento, parlamentares de diversos países se reunirão para alinhar prioridades e estratégias para a COP 30. Além disso, a cúpula vai permitir o diálogo direto entre os legisladores e representantes da Presidência da COP 30.

São esperados representantes do Observatório Parlamentar de Mudanças Climáticas e Transição Justa (OPCC), que reúne líderes parlamentares da América Latina e do Caribe, com o objetivo de promover a cooperação interparlamentar para fortalecer legislações sobre mudança climática e transição justa na região.