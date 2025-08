Prefeita Adriane e vereadores acompanham avanço das obras na Ernesto Geisel

Com mais de 60% dos serviços executados, as obras de contenção de enchentes e erosão na Avenida Ernesto Geisel seguem dentro do cronograma e foram vistoriadas na manhã desta quinta-feira (31) pela prefeita Adriane Lopes, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, e vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande.

O investimento ultrapassa R$ 20,9 milhões, com recursos do Governo Federal e contrapartida do município. A previsão é de que a obra seja concluída até fevereiro de 2026.

Durante a visita técnica, estiveram presentes o presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, o Papy, além dos parlamentares Flávio Cabo Almi, Leinha e Landmark, que integram a Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, e os vereadores Otavio Trad, Wilson Lands e Veterinário Francisco.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita destacou a importância da retomada de obras estruturantes que estavam paradas há décadas. “É uma visita importante junto com os vereadores. Estamos aqui para mostrar que agora em Campo Grande as obras têm começo, meio e fim. Mais importante do que iniciar novas frentes é concluir aquilo que foi deixado para trás, como essa obra na Ernesto Geisel, aguardada há 30 anos pela população. Com a conclusão, essa região será mais valorizada. Agradeço à parceria da comissão de obras, que compreende o trabalho do Executivo para retomar e concluir obras históricas da cidade”, afirmou.

Para o vereador Papy, o trabalho conjunto entre Legislativo e Executivo é essencial para garantir entregas à população. “Faz parte da função do vereador fiscalizar e acompanhar. A prefeitura encampou essa obra de forma corajosa, numa fase difícil para o país, o Estado e o município. Mesmo com limitações financeiras, é um esforço importante. O recurso federal é fundamental nesse contexto, e estamos aqui para construir essa ponte entre as demandas e as soluções”, disse.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Etapas e execução

O trecho em obras compreende a segunda etapa do projeto, entre as ruas da Abolição e Bonsucesso. A primeira fase já foi executada entre as ruas Santa Adélia e Abolição, em frente ao Shopping Norte Sul.

Para garantir a segurança no local, a Avenida Ernesto Geisel está interditada entre as ruas Bonsucesso e Ceres, com placas de sinalização orientando o desvio para os condutores que seguem da Avenida Manoel da Costa Lima em direção ao centro.

A estrutura utiliza o sistema de gabiões, que consiste na montagem manual de pedras em gaiolas metálicas para conter a erosão nas margens do Rio Anhanduí. Além da contenção, o projeto contempla recapeamento, nova sinalização e instalação de guarda-corpos ao longo do trecho.

A obra é considerada estratégica para a mobilidade da Capital, por ligar as regiões Norte e Sul da cidade, além de contribuir com a segurança viária e valorização urbana.