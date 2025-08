Inscrições para desfile cívico de Campo Grande seguem até 15/08

Na edição anterior, realizada em 2024, o desfile comemorou os 125 anos de Campo Grande e superou o frio de 7ºC para reunir mais de 54 instituições. O público pôde acompanhar apresentações com faixas, coreografias, fanfarras e trajes típicos, reunindo cerca de 20 mil pessoas, entre participantes, espectadores e equipes envolvidas.

O evento acontecerá na manhã do dia 26, na rua 13 de maio, reunindo escolas, instituições civis e militares, organizações culturais, entidades da sociedade civil e demais representantes da comunidade. A programação celebra a história e identidade de Campo Grande, com destaque para os valores cívicos e culturais que marcam a trajetória da cidade.

As entidades interessadas em participar devem enviar solicitação até o dia 15 de agosto, pelo e-mail [email protected] . Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-1313, ramal 4321.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva de Cultura (Secult), abriu as inscrições para o Desfile Cívico-Militar em celebração aos 126 anos da capital sul-mato-grossense, que acontece no dia 26 de agosto.

