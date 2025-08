Mulher condenada por homicídio é presa pela Polícia Civil em Aquidauana

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Aquidauana, cumpriu nesta quarta-feira (30) um mandado de prisão em desfavor de uma mulher de 28 anos, condenada pelo crime de homicídio qualificado. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Ela foi condenada a 15 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência de um crime ocorrido na madrugada do dia 29 de janeiro de 2016, no município de Aquidauana. Conforme consta nos autos do processo judicial, a autora e outros dois indivíduos foram até a casa da vítima com o objetivo de subtrair bens que pudessem ser trocados por entorpecentes, no entanto, a vítima foi retirada da casa, empurrada e levou duas facadas, sendo que os ferimentos a levaram a morte.

Depois do crime, o trio compraram entorpecentes com parte do valor que subtraíram da vítima e dividiram entre si.