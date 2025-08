Com foco no trabalho e no futuro, Prefeitura inicia ações pelos 126 anos de Campo Grande

Com raízes firmes na história e os olhos voltados para o amanhã, Campo Grande inicia um novo ciclo de desenvolvimento. A Prefeitura dá início, na próxima segunda-feira, 4 de agosto, a uma intensa agenda de entregas e lançamentos em comemoração aos 126 anos da cidade. A abertura será marcada por uma edição especial do Café Estratégico, às 8h, no Parktec CG, conduzida pela prefeita Adriane Lopes e com a presença confirmada do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Neste ano, as agendas trazem grandes ações de entregas e lançamentos nas sete regiões da cidade. Serão inauguradas obras de pavimentação e infraestrutura, nova unidade de ensino, revitalização de praças, lançamento de Centros de Atenção Psicossocial (Caps), além de projetos estratégicos que refletem a Campo Grande que está sendo construída com planejamento e compromisso.

Neste aniversário, mais do que celebrar o passado, a cidade reafirma seu propósito de seguir evoluindo: a história inspira, o futuro acontece.

No evento, a prefeita apresentará as ações que compõem o calendário de agosto, reafirmando o esforço conjunto entre as secretarias e a integração com os demais entes federativos. A proposta é evidenciar que cada entrega carrega não só trabalho técnico e gestão eficiente, mas também o respeito à identidade campo-grandense e a visão de uma cidade inclusiva, moderna e conectada ao seu tempo.

A programação do Café Estratégico inclui ainda a palestra “O desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e as oportunidades para Campo Grande”, a ser ministrada pelo governador Eduardo Riedel, com a participação de secretários, bancadas federal e estadual, vereadores e imprensa.

Mais do que uma data simbólica, os 126 anos de Campo Grande serão marcados por ações concretas que expressam o compromisso da gestão com a transformação do presente e a construção de um futuro melhor para todos.

Serviço

Evento: Café Estratégico – Abertura do calendário alusivo aos 126 anos de Campo Grande

Data: Segunda-feira, 4 de agosto

Horário: 8h

Local: Parktec CG – Rua Rachid Neder, 760 – Monte Castelo

“Campo Grande faz 126 anos e segue avançando com trabalho, respeito à sua história e projetos que já fazem o futuro acontecer — fazendo o certo, fazendo o que precisa ser feito.”