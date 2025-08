Delegada de Polícia participa de seminário sobre o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas do TCE/MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) realiza hoje (31), o seminário “Combate à violência contra as mulheres e meninas é da nossa conta”, com o objetivo de fomentar a reflexão, o diálogo e a troca de experiências sobre a evolução das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero.

O evento, que teve início às 8h, acontece no plenário do TCE-MS, e é voltado a profissionais que integram equipes multidisciplinares de atendimento e coordenação de políticas públicas, além de demais interessados na temática. A iniciativa busca fortalecer a atuação da rede de enfrentamento, promovendo a consolidação de estratégias que contribuam para a ruptura do ciclo da violência.

A delegada de Polícia Ariene Nazareth Murad de Souza, coordenadora do Setor de Proteção de Vulneráveis – SEPROV – do Núcleo Institucional de Cidadania – NIC/PCMS, está presente no evento.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Programação

O evento teve início às 8h com a presença do presidente da Corte de Contas, conselheiro Flávio Kayatt. A palestra de abertura, às 9h, foi sobre os “Desafios para a formulação de planos de segurança voltados ao enfrentamento da violência doméstica no nível local”, com Samira Bueno Nunes, Diretora Executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Na sequência, às 10h30, foi apresentada a palestra “Violência contra as mulheres e meninas: entre os desafios e a esperança”, ministrada pela ex-ministra Aparecida Gonçalves.

No período da tarde, às 14 horas, a programação será conduzida pela desembargadora Jaceguara Dantas, responsável pela Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, e pela Conselheira do TCE-MS, Patrícia Sarmento dos Santos. A mesa-redonda abordará o tema “Diálogo Institucional com Gestoras Municipais”

O seminário integra o compromisso institucional do TCE-MS com a promoção da equidade de gênero e o fortalecimento das políticas públicas que visam a proteção e garantia de direitos das mulheres e meninas em todo o estado.