Campo Grande recebe a Superliga C de vôlei masculino a partir de domingo no Guanandizão

Campo Grande será sede, a partir de domingo (3), de uma das etapas mais importantes do calendário do voleibol nacional. A Cidade Morena recebe a Superliga C Masculina – Etapa Centro-Oeste, competição que reúne equipes dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal até a próxima quinta-feira (7). Todos os jogos acontecem no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), com entrada gratuita para o público.

A Superliga C é considerada uma das principais portas de entrada para a elite do vôlei brasileiro, garantindo ao time campeão uma vaga na Superliga B da temporada 2026. A competição é realizada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), com organização local da FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul). O evento tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

Representando Mato Grosso do Sul, o Pantanal Vôlei, equipe mantida pela Associação Esportiva Campo Grande Vôlei, fará sua estreia neste domingo (3), às 19h (horário de MS), enfrentando o Minas Brasília Vôlei (DF). O segundo desafio do time sul-mato-grossense acontece na terça-feira (5), também às 19h, contra o Instituto Ace (GO). Ambas as partidas são válidas pela fase de grupos da competição.

Formato de disputa

Dividida em dois grupos, a competição reúne, na chave A, as equipes Pantanal Vôlei (MS), Instituto Ace (GO) e Minas Brasília (DF). No grupo B, estão Luverdense Vôlei (MT), Evox Vôlei (MT), Promais Vôlei (GO) e Clube Floresta (MT). Durante a primeira fase, os confrontos ocorrem em turno único dentro de cada grupo.

As duas melhores equipes de cada chave se classificam para as semifinais, marcadas para quarta-feira (6). A decisão do título acontece na quinta-feira (7), às 19h, novamente no Ginásio Guanandizão.

>Equipe sul-mato-grossense se prepara para competição nacional (Foto: divulgação)

A abertura da competição está marcada para domingo (3), com início às 15h, quando se enfrentam Evox (MT) e Promais Vôlei (GO). Logo depois, às 17h, é a vez do Luverdense Vôlei (MT) encarar o Clube Floresta (MT). Fechando a primeira rodada, o Pantanal Vôlei estreia às 19h diante de sua torcida.

Com organização da CBV, a Superliga C segue modelo regionalizado, com etapas distribuídas pelas cinco regiões do país — Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada sede promove seu próprio torneio classificatório, e os campeões garantem acesso à Superliga B do ano seguinte.

Além da competição masculina sediada em Campo Grande, o estado também estará presente na disputa feminina da Superliga C, que acontece simultaneamente na cidade de Sorriso (MT). A equipe Campo Grande Vôlei será a responsável por representar Mato Grosso do Sul, enfrentando adversárias da mesma região.

Coletiva de imprensa

A imprensa está convidada para coletiva que marca o lançamento oficial da Superliga C de Voleibol Masculino em Campo Grande. O encontro será realizado nesta sexta-feira (1º), às 9h, no auditório do MIS (Museu da Imagem e do Som), localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 - 3º andar - Centro, em Campo Grande. Durante a coletiva, serão apresentados os detalhes da etapa Centro-Oeste, a participação da equipe sul-mato-grossense Pantanal Vôlei e a programação dos jogos que movimentarão o Ginásio Guanandizão nos próximos dias.

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto: Saul Schramm (arquivo)