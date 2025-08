Polícia Civil captura evadido do sistema prisional por tráfico, no Bairro Guanandi

Dessa maneira, Investigadores da Especializada obtiveram êxito em abordar e prender P.H.P.L. (22) no Bairro Guanandi, vez que estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas.

Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF realizou diligências com vistas a localizar, capturar e cumprir mandados de prisão de indivíduos que ostentam ordens de captura por crimes graves e que transitam em meio à população, gerando perigo a ordem social, na medida em que estão mais propensos a prática de novos crimes. O intuito é diminuir o risco de cometimento de novos delitos por aqueles que ainda possuem débitos com a justiça criminal.

