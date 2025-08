Campo Grande terá 5 audiências públicas sobre impactos de vizinhança em agosto

A população pode participar presencialmente ou acompanhar ao vivo pelo canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb. Os documentos estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no site: www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

A diretora-executiva da Planurb, Mariana Massud, reforça a importância da participação da população: “Já realizamos 47 audiências públicas e mais de duas mil pessoas contribuíram com o processo, fortalecendo a gestão democrática da cidade”.

As reuniões acontecerão sempre às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, na sede da Planurb (Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista).

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.