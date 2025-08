DOF apreende veículo carregado de cigarros em Rio Brilhante

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta terça-feira (29), em Rio Brilhante, um veículo VW Gol carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares faziam patrulhamento pela MS-465, Estrada do Suez, quando visualizaram o carro abandonado às margens da pista. Ao verificar a situação do automóvel, foi observado, pela janela, várias caixas de cigarros de origem estrangeira, que totalizaram 500 pacotes. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

O material apreendido e o veículo foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms.