Festa e homenagem às mães marcam fim de semana em Sete Quedas

Sete Quedas está celebrando em grande estilo seus 45 anos de história neste fim de semana. O clima de festa tomou conta da cidade com uma programação que reuniu autoridades, moradores e visitantes na Praça Ponta Grossa — tudo isso em meio às comemorações pelo Dia das Mães e às atrações culturais do município.

A agenda começou com um café da manhã no Hotel Palmas, onde o deputado estadual Renato Câmara foi recebido pelo prefeito Erlon Daneluz, pelo vice-prefeito Roani Tuneira, pelo presidente da Câmara Valdomiro Luiz de Carvalho (Miro do Carioca) e pelos vereadores Paolo Marcato, Paulo Chagas de Morais, Welton Schutz, José Saulo da Paixão e Daiane Barolo.

Logo depois, todos seguiram para a praça central da cidade, onde aconteceu o evento em homenagem às mães, organizado pela Secretaria de Esporte, com apoio da primeira-dama Laura e de Fabrícia, esposa do vice-prefeito. Durante o encontro, o prefeito destacou a união das lideranças locais:

“Uma presença maravilhosa! Estamos aqui para dar as boas-vindas e agradecer todas as autoridades presentes, vice-prefeito, secretários... Esse momento é especial para todas as mães de Sete Quedas.”

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Renato Câmara também participou da celebração e fez questão de anunciar uma contribuição para o município:

“Vim para Sete Quedas, mas não vim de mãos vazias. Hoje, além do Dia das Mães, entrego uma emenda de R$ 100 mil para contribuir com o trabalho da gestão e beneficiar quem mais precisa. Estamos juntos com Sete Quedas. Feliz Dia das Mães!”

As emendas parlamentares, como essa, são recursos enviados pelo deputado para a cidade — e podem ser usadas em áreas como saúde, educação, esporte e infraestrutura. Na prática, isso representa melhorias que chegam diretamente à vida da população.

As comemorações continuam até 12 de maio, com o encerramento previsto no Clube de Laço, onde acontece o show da dupla Henrique & Diego.