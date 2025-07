Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de autor de furto e cumpre mandado de prisão

Três Lagoas – MS, no dia 30 de julho, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de furto e cumpriram um mandado de prisão.

Nesta quarta-feira, por volta das 23h45, uma guarnição do GETAM do 2º BPM deslocou na rua Manoel Joaquim de Moraes, no bairro Set Sul, afim de verificar denúncia de furto em andamento, onde durante diligências lograram êxito na localização e abordagem de um indivíduo de 29 anos, o qual possuía em seu desfavor um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Três Lagoas.

Durante busca pessoal foi localizado na posse do abordado apetrechos comumente utilizados em furtos, como alicate e faca, sendo que em vistoria no local, os policiais verificaram que a porta da estação de tratamento se encontrava arrombada, com o cadeado rompido e as portas amassadas.

Ante os fatos após ser dada voz de prisão o detido foi apresentado na Delegacia de Polícia, para as providências necessárias.

Foto: Divulgação/PM - MS

