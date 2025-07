Em Mundo Novo, Polícia Civil apreende 16kg de cocaína e prende homem em flagrante

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na noite desta quarta-feira (30), a Delegacia de Mundo Novo realizou uma operação que resultou na apreensão de 16,2 kg de cocaína e na prisão em flagrante de um homem de 33 anos.

As investigações, coordenadas pela Delegacia local, apontavam que o suspeito vinha realizando o transporte de entorpecentes do tipo cocaína para outros estados da federação, com carregamentos provenientes do Paraguai. Os carregamentos eram ocultados em veículos de passeio durante o trânsito internacional.

Durante monitoramento realizado na tarde desta quarta-feira (30), os policiais identificaram que o suspeito, conduzindo um GM Astra, adentrou ao Paraguai. No início da noite, foi possível visualizar o mesmo veículo trafegando pelo centro de Mundo Novo.

Com base nas investigações pretéritas e em fundada suspeita, os agentes realizaram a abordagem do automóvel. Durante vistoria minuciosa, foram encontrados escondidos ocultos nas portas do veículo 15 tabletes de substância análoga à cocaína. Após pesagem, a droga totalizou 16,2 kg.

O homem que já possuía histórico criminal por contrabando e descaminho, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se à disposição da justiça.