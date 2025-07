Policiais civis capturam condenado por furto que estava foragido na Capital

No início da noite desta quarta-feira (30), policiais do Grupo de Operações e Investigações – GOI conseguiram identificar o paradeiro de F.A.S. (50), que estava foragido da justiça e foi localizado nas imediações do Bairro Tijuca. Contra ele havia Mandado de Prisão expedido pela Quinta Vara Criminal de Campo Grande pelo crime de Furto.

F.A.S. foi encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista do DEPAC CEPOL onde foi apresentado para o cumprimento do Mandado de Prisão, e posteriormente permanecerá à disposição da Justiça.