Festa do Queijo atrai grande público com cultura, lazer e desenvolvimento econômico

Mesmo com o tempo mais fresco e com a temperatura baixando, a 8ª edição da tradicional Festa do Queijo movimentou o Distrito de Rochedinho neste sábado (10). Com um público de aproximadamente 10 mil pessoas, a feira ficou bastante movimentada e superou as expectativas. Famílias, crianças e idosos contribuíram para uma linda festa.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e da Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR), com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), auxiliou os organizadores com estrutura e incentivo à cultura e à produção local.

No total, foram cerca de 40 expositores, comercializando produtos em couro, tapetes, cintos e alimentos. Com 22 produtores ofertando queijos, leite, guloseimas, doces, salames e demais produtos, a feira ofereceu grande variedade ao público.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita Adriane Lopes reforça que, com os incentivos da Prefeitura, os produtores de Rochedinho estão se qualificando e desenvolvendo seus negócios. “Este é um momento de cultura, de lazer, mas também de trabalho para muitas pessoas. É gratificante ver os produtores se especializando, aprimorando seus produtos e aproveitando esse espaço para crescer.”

A prefeita também avalia a possibilidade de, no próximo ano, realizar a Festa do Queijo em dois dias, a fim de atrair mais oportunidades para quem trabalha e para a região.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Carlos Alberto, de 52 anos, compareceu com a família. “Sou morador daqui de Rochedinho e a organização ficou muito boa. A gente vem todo ano para ver a festa e passear por aqui.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Silmara Alves Lopes, veterinária da Vovó Deka – uma das empresas produtoras de queijo participantes do evento – comenta que ama o que faz. “Estou desde 2022 e sempre participamos da festa. Nossos queijos têm um sabor muito especial; temos queijos temperados, requeijão, mussarela e trouxemos centenas de peças para comercializar.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Da empresa Leite Caipira, os sócios Fernando Modeston e Daniel Caetano apostam na apresentação e degustação para divulgar seus produtos. “Nosso objetivo aqui é apresentar nossos produtos e conquistar mais clientes. As pessoas conhecem o produto e se tornam clientes fixos. Trabalhamos com entrega em domicílio e estamos em fase de adaptação para conquistar o selo SISBI, o que nos permitirá vender para todo o Brasil.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Proprietários da Queijo Dazú, seu Alceu e a dona Zuleide também estavam com ótimas expectativas. “Trabalhamos com queijos há décadas e a Festa é uma boa oportunidade, por isso oferecemos degustação e atendemos todos com muita ateção.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Regivaldo Ortega, que integra o projeto da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco – onde os alunos aprendem a produzir queijos, doces e derivados do leite – afirmou que o projeto é um sucesso.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Hoje, contamos com 35 professores na escola, sendo quatro exclusivos para a área rural. Os alunos aprendem a fazer queijo, requeijão, doce de leite e, posteriormente, comercializamos tudo o que é produzido na escola. Mas o mais importante é transmitir o conhecimento, pois eles levam para casa novas técnicas de segurança alimentar e manipulação.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Josiane Souza Borges, que trabalha com os pais, fornecedores há décadas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Meus pais são produtores há muitos anos e são fornecedores do Alemão e de grandes mercados. Este é o primeiro ano em que participamos da feira como expositores, com a intenção de apresentar nossos produtos.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Lourdes dos Santos aproveitou a ocasião para curtir com a família. “Viemos para ver o show e conhecer as novidades da feira.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

As adolescentes Bianca Menezes e Rayanne da Silva, moradoras do distrito, aproveitaram para tirar várias fotos. “Estamos passeando e curtindo para encontrar os amigos.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Cibele Magalhães compareceu acompanhada do esposo e filhos. “É uma feira muito bacana, com várias opções de comidas e bebidas. Estamos gostando.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O tradicional Correio Elegante, típico de festas juninas, também marcou presença, distribuído pelos alunos da Escola Agrícola. Denilson Tadeu Coelho Corrêa, de 16 anos, e Ana Beatriz, de 17, explicaram: “estamos no segundo ano do ensino médio e tivemos essa ideia para vender. Passamos pela feira várias vezes e algumas pessoas já compraram. Às vezes, casais aproveitam para enviar bilhetes entre si. Vamos ficar até o final.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O professor Francisley Galdino, um dos organizadores da festa, destacou que tanto os produtores quanto o público foram contemplados. “Acreditamos no desenvolvimento de Rochedinho e trabalharemos para melhorar a cada ano as festividades, sempre pensando no conforto, na segurança das famílias e no incentivo aos empreendedores e produtores.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O casal Marilu Cabral Silva e José, conhecido como Zé da Feira, levou seus doces e comercializou queijos. “Há dois anos frequentamos a Festa do Queijo e conseguimos aumentar as vendas nesta ocasião. Oferecemos produtos regionais, vindos de Goiás, Minas Gerais e do Rio Grande do Norte. Esse é o nosso diferencial.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Isabel Alves, da Doces da Bel, também aproveitou a ocasião, assim como Angerica Ohashi, que vê todas as oportunidades para oferecer seus produtos orientais. “Minha expectativa é vender muito. Temos produtos de Minas Gerais, e queijo desidratado”, afirma Isabel, enquanto Angerica acrescenta: “Trouxe uma variedade de produtos orientais, como doces de feijão, arroz, oniguiri em formato de triângulo e artesanatos.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O secretário executivo de Cultura, Valdir Gomes, destacou que a Prefeitura melhorou significativamente a estrutura do evento, inovando ao transferir a feira para a rua da Praça, o que liberou o trânsito na avenida principal da cidade. “Melhoramos bastante a estrutura do evento. Retiramos a feira da avenida principal, que antes causava retenções no trânsito — agora o fluxo está livre. Reforçamos a segurança com um policiamento mais sensível e investimos em iluminação, tornando o ambiente mais confortável para o público. Tudo isso foi pensado para acolher melhor quem veio participar da festa.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

As apresentações musicais atraíram ainda mais o público. Zé do Pantanal e Os Filhos de Campo Grande animaram os presentes com sertanejo e chamamé, ritmos adorados por todos os sul-mato-grossenses. Além disso, haverá homenagens ao Dia das Mães, com sorteios ao longo da festa. Está tudo bem organizado e preparado para ser um grande evento.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O secretário da SEAR, Darci Caldo, destacou que a articulação entre as secretarias e a comunidade de Rochedinho, por meio das lideranças locais, foi fundamental para o sucesso da festa. “Conseguimos mobilizar o movimento local. Essa grande festa é apenas o começo. Rochedinho já conta com sua feira aos domingos e está se tornando um ponto tradicional, onde é comum as pessoas se reunirem para tomar café pela manhã.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Darci Caldo também ressaltou que a população de Campo Grande já demonstra interesse em adquirir lotes e investir na região, e que a festa tem incentivado os produtores locais a expandirem seus negócios. “As pessoas estão buscando investir e desenvolver aqui. Isso é um sinal claro de que o desenvolvimento está chegando. Já temos sinal de Wi-Fi na região, e o uso de maquininhas para pagamento tornou-se comum. Tenho certeza de que, a cada ano, a festa será ainda melhor. Atualmente, vários produtores de Rochedinho estão vendendo seus produtos aqui, pois os preparamos adequadamente para isso. Eles foram qualificados, possuem o selo necessário para a comercialização, e isso representa um grande avanço. É uma imensa alegria ver esse progresso chegando a Rochedinho.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Representando a Câmara de Vereadores, André Salineiro, que levou a família para prestigiar o evento, afirmou que a estrutura da festa está excelente. “A festa está mais estruturada, segura e oferece um ambiente ideal para as famílias. Sinto-me muito feliz por poder contribuir com esse trabalho também na Câmara Municipal, ao lado de todos os vereadores.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O deputado estadual Lídio Lopes, representando a Assembleia Legislativa, participou pela quinta vez da festa e destacou as mudanças positivas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Quero destacar o grande trabalho que vem sendo realizado. A cada visita que fazemos aqui, percebemos, ano após ano, o cuidado e a dedicação da administração em organizar esse evento com tanto zelo. Tenho certeza de que a 9ª edição da Festa do Queijo marcará o início de um novo formato. Não tenho dúvidas de que será uma belíssima celebração e que essa festa se tornará cada vez mais tradicional. A população de Rochedinho pode se preparar para receber muitas pessoas, grandes investidores e, principalmente, trabalhadores que vêm para contribuir, servir e garantir seu sustento.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram a 8ª Festa do Queijo em Rochedinho.