Renato Câmara é o deputado com mais frentes parlamentares na Assembleia Legislativa

Vice-presidente da Assembleia Legislativa, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e detentor do maior número de frentes parlamentares ativas na Casa. Em seu terceiro mandato, o deputado estadual Renato Câmara transformou a articulação política em resultados concretos, conduzindo agendas estratégicas que impactam diretamente setores econômicos e sociais de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, Câmara preside dez frentes parlamentares: Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde, Avicultura, Comércio de Serviços, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Suinocultura, Unidades de Conservação Ambiental, Frente Parlamentar do Leite, Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, Frente Parlamentar em Apoio ao Varejo e Frente Parlamentar de Limites, Divisas Territoriais e Regularização Fundiária. Cada uma dessas frentes tem pautado políticas, construído consensos e organizado seminários que influenciam decisões de governo.

Com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Renato consolidou uma agenda permanente de proteção social. Em 2025, a Frente promoveu a 10ª edição do Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa, reunindo especialistas e órgãos da rede de proteção para debater estratégias de combate à violência, um problema que se intensifica com o envelhecimento populacional.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Eduardo Riedel e Renato Câmara durante lançamento do projeto ProLeite MS

No setor produtivo, a Frente Parlamentar do Leite, liderada por Renato, foi protagonista na construção do ProLeite MS, lançado pelo Governo do Estado durante a Expogrande 2025 com investimento estadual de R$ 70 milhões. O programa prevê entrega de novilhas prenhas, embriões sexados e assistência técnica, garantindo fôlego à cadeia produtiva.

É uma mudança de chave. Uma política pensada para manter famílias no campo e atrair novos produtores para a atividade leiteira, destacou o deputado, que representou o Legislativo na assinatura do termo de adesão.

Mais recentemente, a Frente realizou o III Seminário Estadual do Leite, no Plenário Júlio Maia, durante a Semana Sul-mato-grossense do Leite. O evento debateu estratégias para ampliar a competitividade da cadeia, reforçar o consumo do produto e destacar seu papel econômico no Estado.

A Frente também idealizou o Projeto Vale Leite, vinculado ao Programa Mais Social, para distribuição gratuita de leite enriquecido a crianças e idosos em vulnerabilidade, fortalecendo segurança alimentar e gerando demanda contínua para os produtores.

Avicultura: segurança sanitária e mercado internacional

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS A Frente Parlamentar da Avicultura, criada em 2022, intensificou sua atuação diante do registro de um foco de Influenza Aviária no Rio Grande do Sul. Renato defendeu mudanças nos protocolos internacionais de certificação sanitária para que a classificação seja feita por estado livre da doença, e não por país, garantindo que um foco isolado não comprometa exportações nacionais. O Brasil é continental. Não faz sentido um caso em um estado afetar todo o país. Precisamos garantir sanidade, emprego e renda para o setor, afirmou. A Frente também esteve presente no 4º Fórum da Avimasul, realizado durante a Expoagro em Dourados, para debater biosseguridade, inovação e expansão da avicultura no Estado. Suinocultura: energia, logística e competitividade Desde 2019, a Frente Parlamentar da Suinocultura atua para estruturar o setor com medidas que reduzem custos e aumentam eficiência. Entre as conquistas está a criação da Semana Estadual da Suinocultura, incluída no calendário oficial pela Lei 5.606/2020, proposta por Renato Câmara. A Frente liderou articulações para melhorias em estradas vicinais via Fundersul, estimulou a adoção de energia fotovoltaica nas granjas e criou um canal exclusivo com a concessionária Energisa para garantir rapidez no atendimento às demandas do setor. Também participou da viabilização da central de sêmen e da defesa de incentivos fiscais que reduziram custos aos produtores. No 7º Fórum da Suinocultura, na Expoagro, Renato destacou que energia estável e logística adequada são condições essenciais para manter Mato Grosso do Sul competitivo no cenário nacional. Regularização fundiária: segurança para produzir

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Como presidente da Frente Parlamentar de Limites, Divisas Territoriais e Regularização Fundiária, Renato liderou uma das maiores mobilizações recentes pelo direito de propriedade na faixa de fronteira. Foram quatro seminários regionais – em Dourados, Rio Brilhante, Sidrolândia e Bela Vista - orientando mais de 30 mil produtores. Câmara articulou avanços decisivos: pediu ao Ministério da Agricultura a prorrogação do prazo para ratificação, levou ao TJMS a demanda para ampliar a validade das certidões cartoriais de 30 para 90 dias — medida atendida pelo Judiciário — e acompanhou, no Senado, a aprovação da prorrogação nacional do prazo, que aguarda votação na Câmara Federal. Meio ambiente e água: debates para o futuro Como presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o deputado conduziu discussões sobre os impactos da monocultura de eucalipto no Bolsão e a concessão da hidrovia do Rio Paraguai. Também promoveu, em março, o VI Seminário Estadual da Água, debatendo gestão hídrica e mudanças climáticas como desafios centrais para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Renato Câmara é reconhecido como o parlamentar que mais atua em defesa da pessoa idosa, dos agentes comunitários de saúde, do leite, da suinocultura, da avicultura, da regularização fundiária, do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos rios e das cadeias produtivas que sustentam a economia do Estado.

Nenhum comentário 500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.

Mostrar mais comentários