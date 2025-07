Procon-MS: evento em Ivinhema reforça proteção do idoso no mercado de consumo

Reunião ampliada em Ivinhema, na terça-feira (29), destacou a importância de orientar idosos sobre seus direitos como consumidores. A iniciativa, articulada pelo Colegiado de Gestores Municipais de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, mobilizou servidores do Procon de Mato Grosso do Sul e do Procon de Ivinhema, município localizado a 295 quilômetros de Campo Grande.

Cerca de 70 pessoas participaram, tirando dúvidas e compartilhando experiências sobre como o relacionamento com gerentes de banco as ajudou a evitar golpes financeiros. Contudo, alguns presentes cobraram que empréstimos consignados fossem liberados apenas presencialmente e com total clareza das condições de contratação, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

"Foi uma abordagem muito participativa, e eles se sentiram parte da pauta. Por muito tempo, escutamos relatos e denúncias [sobre golpes], e esta ação mostra que as políticas públicas voltadas aos idosos vão além da assistência social, sendo parte de todas as políticas públicas", ressaltou Katiane Lopes Xisto Galana, psicóloga e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Juliano Delmondes de Souza, representante da Assessoria aos Municípios do Procon Mato Grosso do Sul, pontuou que a reunião permitiu mapear as necessidades dos idosos quanto aos desafios de ter seus direitos respeitados no mercado de consumo. Além disso, foi uma contribuição importante para alinhar os temas que serão debatidos em novembro, durante a Conferência da Política Estadual de Orientação e Defesa do Consumidor, em Campo Grande.

Também estiveram presentes no evento o Procurador-Geral do Município, Fernando Pereira; a Secretária de Assistência Social, Lucimara da Silva Nogi; a Coordenadora do Procon de Ivinhema, Taís Colzani; e o procurador do município que atua no Procon de Ivinhema, Diego Toffoli.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Fotos: Divulgação