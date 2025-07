Em Três Lagoas, Caravana da Castração inicia segunda etapa com formação técnica para municípios

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), realizou nesta quarta-feira (30), em Três Lagoas, a capacitação técnica que marca o início da segunda etapa da Caravana da Castração.

O encontro reuniu representantes dos 13 municípios que integram esta nova fase do projeto, com o objetivo de alinhar estratégias, fortalecer a organização logística e garantir um atendimento seguro e eficiente à população e aos animais. A capacitação aconteceu na Câmara Municipal e contou com oficinas práticas, apresentações técnicas e orientações sobre fluxo logístico, mobilização comunitária e uso da ferramenta SigPet, responsável pelo cadastro e agendamento digital das castrações.

Para o superintendente da Suprova, Carlos Eduardo Rodrigues, a capacitação representa mais do que um preparo técnico. “Esse encontro é uma construção coletiva de uma política pública que salva vidas. A Caravana representa cuidado com os animais, saúde pública e respeito às comunidades. Nossa missão é garantir que esse serviço chegue com qualidade e responsabilidade a cada canto do nosso estado”, afirmou.

Carlos também celebrou os resultados da primeira região e reforçou a importância do alinhamento para manter o padrão de excelência. “Estamos prestes a encerrar a primeira região, com a meta de 5 mil animais castrados. Esse resultado só foi possível graças ao trabalho exemplar dos pontos focais na mobilização, logística e organização local. Agora, com a segunda região, seguimos fortalecendo esse padrão de sucesso”.

Além de orientações técnicas, a capacitação incluiu pautas educativas sobre bem-estar animal, guarda responsável e combate aos maus-tratos. Para a diretora do Departamento de Meio Ambiente de Três Lagoas, Maria Fernanda Marques Dias, o momento foi essencial para padronizar atendimentos. “Esse preparo técnico é fundamental para garantir um serviço ético, organizado e eficiente à população. Ao capacitarmos as equipes, fortalecemos o compromisso coletivo com a saúde pública e a proteção animal. Agradeço à Suprova pela parceria”.

A segunda região da Caravana da Castração vai contemplar 13 cidades: Inocência (primeira cidade a ser atendida), Três Lagoas, Brasilândia, Chapadão do Sul, Bataguassu, Batayporã, Selvíria, Novo Horizonte do Sul, Cassilândia, Nova Andradina, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo e Paranaíba.

Presente na capacitação, o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, reforçou o papel transformador da ação. “A Caravana é uma iniciativa que une saúde pública, responsabilidade social e bem-estar animal. É uma política de governo que chega às pessoas, transforma realidades e fortalece o compromisso do Estado com aqueles que mais precisam. O sucesso da primeira etapa mostra que estamos no caminho certo e vamos avançar com a mesma dedicação nesta nova fase”.

Com meta de mais de 20 mil castrações em 45 municípios, a Caravana da Castração é uma política pública permanente do Governo do Estado. Além do controle populacional ético de cães e gatos, a ação oferece microchipagem, atendimento gratuito e ações educativas que promovem dignidade e prevenção de zoonoses.

Ainda na primeira etapa, a Caravana da Castração segue por diversos municípios sul-mato-grossenses, com datas já confirmadas:

Aquidauana: 1º a 5 de agosto (agendamento: 31 de julho)

Ladário: 7 e 8 de agosto (agendamento: 6 de agosto)

Corumbá: 11 a 20 de agosto (agendamento: 9 e 10 de agosto)

A estimativa é de que milhares de animais sejam atendidos com castração segura, microchipagem e atendimento pós-operatório gratuito. O serviço é agendado exclusivamente pelo site oficial da ferramenta digital: www.sigpet.ms.gov.br .

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto: divulgação