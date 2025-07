Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Aquidauana

O segundo mandado foi cumprido contra um homem de 35 anos, condenado por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele deve cumprir o restante da pena de 1 ano, 8 meses e 11 dias também em regime fechado.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Aquidauana, cumpriu nesta quarta-feira (30) dois mandados de prisão definitiva, expedidos pela Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana. O primeiro a ser preso foi um homem de 42 anos, condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão por estupro de vulnerável. A sentença já havia transitado em julgado e a pena será cumprida em regime fechado.

