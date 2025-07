Super Quarta consolida como opção para a (re)colocação no Mercado

Uma nova chance, para uma nova vida, significado também praticado à “Super Quarta”, novo projeto da Fundação Social do Trabalho (Funsat) para 2025, uma seleção fixa das quartas-feiras, que trás ao público três empresas com recrutamento presencial em 10% das vagas do dia.

O cenário da tarde deste dia 30 de Julho foi que das 13h às 16h, recebeu 40 pessoas com encaminhamento de oportunidade para todas elas. Os candidatos foram avaliadas pelo Grupo Petrópolis, Atacadão e Instituto João Bittar, em entrevistas qualificadas do Emprega CG.

Com a chance dada pelo programa, na sua edição n°41, Fabiano Pires Cardozo (40 anos) teve a sua primeira visita de “Super Quarta”. “O intuito de vir até a Funsat era o de atualizar o cadastro, porque se não estiver tudo certo eu não concordo, mas achei muito produtiva a ideia de trazerem os RH (Recursos Humanos) de empresas para contratações no dia”, destacou o morador do Jardim Centro Oeste.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Do Noroeste, Evely Ranna (22 anos) deu início ao seu perfil junto ao Sistema Nacional do Emprego (Sine), plataforma utilizada pela Funsat para intermediações. “Como é sempre às quartas, vejo como uma excelente opção. E não podia deixar de vir, mesmo que faltando poucos minutos do evento. Bom que também entrei na base de dados do órgão, o que pode me auxiliar também em futuras buscas por trabalho”, lembrou a candidata.

Surpreendido com a modalidade também esteve Carlos Eduardo Tavares Micheloni (20 anos), que saiu da Vila Marli para a ação. “Pra mim, foi novidade e parabéns que tem sempre agora. Com certeza, colabora bastante aos que estão buscando um emprego, como eu. Muito prático o jeito que funciona e agilidade dos encaminhamentos”, elogiou o candidato, que avisou, daqui pra frente recomendar a alternativa.

Moradora do Pioneiros, Tatiana Barbosa de Moraes (52 anos), foi outra candidatura de estreia na “Super Quarta”. “Se veio pra colaborar, é importante, porque pode criar uma referência de dia e horário que as pessoas, com as empresas, possam se encontrar. Quanto mais áreas aderirem a iniciativa, melhor. Inclusive, fica a dica para empresas do segmento da Educação, o qual tenho 20 anos de atuação”, disse.

Começando a jornada profissional, Thyago Augusto de Brito Gonçalves (18 anos), tentou no evento uma transição de trabalho, experiência nova em sua breve carreira. “O primeiro emprego não tive dificuldades para ser aceito, nem para me adaptar. Agora vem o desafio do segundo trabalho, onde quero disputar com foco e no que já tenho uma habilidade confirmada. Na parte administrativa posso ser colaborador, um etapa, até um dia estar no ramo de Tecnologia e Informática”, relatou o candidato que veio do Aero Rancho.

Inovação institucional valorizada por Rafael Castellano (39 anos), imigrante venezuelano, que nunca viu este modelo de recrutamento em atividade nos lugares onde viveu. “Pelo que me informaram, tem0 nas quartas e também em outros eventos. Dessa maneira, Campo Grande dá exemplo ao mundo, por isso é a Capital das Oportunidades. Aqui tem mais vagas que candidatos e as empresas vão na caça dos trabalhadores. Por isso, os interessados precisam aproveitar”, pontuou, que hoje é morador do Jardim Los Angeles.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O Emprega CG volta na quinta-feira (31), na Sede do Escritório Social, na Rua Marechal Rondon, 713, das 8h às 16h, com cadastramentos de trabalhadores e a consulta a vagas do dia. Incursão solicitada pelo Programa de Combate à Discriminação, ao Assédio e à Violência, na Promoção da Igualdade de Oportunidades no Trabalho de Mato Grosso do Sul, organizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.