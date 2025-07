Polícias Civil e Militar prendem casal por aplicar golpes do PIX em Iguatemi

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu em flagrante na noite desta terça-feira (29) um casal acusado de aplicar golpes com comprovantes falsos de PIX em estabelecimentos comerciais de Iguatemi. A investigação teve início após comerciantes da cidade denunciarem que estavam sendo vítimas de estelionato.

Segundo os relatos, os autores faziam pedidos em diferentes locais e enviavam comprovantes de pagamento via PIX falsificados, causando prejuízos financeiros aos estabelecimentos. Com a confirmação de pelo menos três vítimas, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram diligências e localizaram o casal em um hotel da cidade, que também foi alvo do mesmo golpe.

O homem de 26 anos e a mulher de 22 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de estelionato consumado e estelionato tentado, em continuidade delitiva. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde permanecem à disposição da Justiça.

Denúncias para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi podem ser feitas pelo telefone (67) 3471-1372, com garantia de sigilo.