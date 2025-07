Em menos de 24 horas, Polícia Civil prende em flagrante autor de homicídio ocorrido em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu nesta terça-feira (30) um homem de 35 anos apontado como autor do homicídio que vitimou Josias Francisco da Silva, de 40 anos. O crime ocorreu na noite de ontem (29), por volta das 21 horas, no cruzamento das ruas Miguel Couto e Joaquim Manoel de Carvalho, na Vila Carvalho, em Campo Grande.

A vítima foi encontrada caída na calçada, com pelo menos sete perfurações por arma branca. O óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil esteve no local e imediatamente iniciou as investigações, que levaram a identificação e localização do autor. Testemunhas ouvidas relataram que tanto a vítima quanto o autor eram pessoas em situação de rua.

Câmeras de segurança registraram a ação e ajudaram a identificar o autor, que fugiu de bicicleta logo após o crime. Ele foi localizado em um centro de acolhimento para a população em situação de rua.

Durante a abordagem, o indivíduo confessou o crime e foi preso em flagrante por homicídio simples. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar todas as circunstâncias do ocorrido.