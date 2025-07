Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas em Iguatemi

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Iguatemi, prendeu nesta quarta-feira (30) um homem de 21 anos condenado a 8 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração de veículo e desobediência a ser cumprido em regime fechado.

