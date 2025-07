Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão por violência doméstica em Campo Grande

Com o registro dos boletins de ocorrência e diante das representações cautelares, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) saíram em busca, localizando e prendendo os alvos. Os investigados foram encaminhados ao sistema prisional e permanecerão à disposição da Justiça.

As ordens judiciais foram expedidas a partir de representações elaboradas pelas autoridades policiais da DEAM. Um dos mandados foi emitido pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente e o outro pelo Plantão Judiciário da 1ª Região Criminal.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), cumpriu nesta quarta-feira (30) dois mandados de prisão preventiva contra investigados por crimes de violência doméstica em Campo Grande.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.