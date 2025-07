Com expansão econômica em Ribas do Rio Pardo, Governo de MS investe em educação e infraestrutura

Com diversas obras em andamento em Ribas do Rio Pardo, que vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, o Governo do Estado investe mais de R$ 52,8 milhões em educação, habitação, pavimentação asfáltica e drenagem no município.

O governador Eduardo Riedel cumpriu agenda de trabalho na cidade, na manha desta quarta-feira (30), onde supervisionou a obra de construção de 100 unidades habitacionais no loteamento Parque Estoril. O projeto tem investimento de mais de R$ 8,6 milhões, do programa MS Ativo.

“Temos um compromisso com o Mato Grosso do Sul e todos trabalhamos com um mesmo propósito. Ribas vai receber uma escola nova, com 20 salas de aula, que é modelo para o Estado, e vai atender mais de 2 mil alunos nos três períodos, uma unidade completamente inovadora. Além disso, tem a obra estruturante com drenagem pesada, na avenida que dá acesso ao polo industrial ”, disse Riedel.

Os investimentos em habitação buscam acompanhar o crescimento do Ribas, que vive uma acelerada expansão econômica e populacional, impulsionada pela chegada da Suzano, uma das maiores fábricas de celulose do mundo.

No Jardim das Acácias, onde fica o loteamento, as 100 unidades habitacionais serão construídas em parceria com a prefeitura, por meio de convênio com a Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado).

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Riedel supervisionou também a construção da Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva, com investimentos de R$ 17,3 milhões, com mais de 84% da obra executada como parte do programa MS Ativo Municipalismo.

“O governo tem essa possibilidade e a competência de fazer, para que a gente transforme Ribas do Rio Pardo. Além disso, existe a atuação na área econômica, do Governo, para buscar novos investimentos na Ásia, um desino para nossos produtos num momento tão difícil no nosso país", disse o prefeito de Ribas do Rio Pardo, Roberson Luiz Moureira.

Também para atender a demanda de crescimento e desenvolvimento do município, o Governo do Estado está construindo uma nova unidade para a Rede Estadual de Educação em Ribas do Rio Pardo, a Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva com mais de R$ 17,3 milhões em investimento do MS Ativo Municipalismo e que já tem 84,5% da obra executada.

Hoje, as duas escolas da REE em funcionamento no município de Ribas do Rio Pardo - EE Dr. João Ponce de Arruda e EE Eduardo Batista Amorim - atendem 1,5 mil estudantes, juntas. Ambas passaram por reforma e ampliação este ano, com investimentos de R$ 6,5 milhões para construção de novos blocos de salas de aula, manutenção e compra de mobiliário.

Além das 20 salas de aula, a nova unidade escolar terá laboratório de múltiplo uso, sala de tecnologia, biblioteca, sala de múltiplo uso, refeitório coberto, quadra poliesportiva com arquibancada coberta, pátio coberto e espaços de convivência e um setor administrativo completo, e outras áreas.

Durante a agenda desta quarta-feira (30), no município, o governador Eduardo Riedel assinou o decreto que denominará a nova unidade como Escola Estadual “Professora Maria Augusta Costa Ramos”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O projeto de lei que indicou o nome de Maria Augusta Costa Ramos da Silva para denominar a escola localizada no Bairro Estoril, no município de Ribas do Rio Pardo, homenageou a professora efetiva que dedicou sua vida ao ensino da cidade, participando ativamente da estruturação do sistema educacional. Ela fez parte do primeiro Conselho Municipal de Educação em funcionamento no Estado.

A trajetória como educadora foi marcada pelo envolvimento com a comunidade, estabelecendo laços estreitos com alunos e outros professores, além de ter se dedicado a temas sociais, atuando na 1ª composição eletiva do Conselho Tutelar de Ribas do Rio Pardo. A professora Maria Ramos morreu no dia 9 de setembro de 2020, após lutar contra o câncer.

Ainda em Ribas, o governador também assinou as ordens de serviço das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no acesso ao Polo Industrial, com mais de R$ 267 milhões do programa MS Ativo Municipalismo. Ribas do Rio Pardo é hoje um polo mundial de celulose, em virtude dessa nova realidade econômica, o governo estadual tem aplicado mais de R$ 477 milhões de investimentos em diversas áreas (saúde, saneamento, pontes, escolas).

Também nesta quarta-feira (30), Riedel autorizou o início a obra de pavimentação e drenagem do acesso ao Polo Industrial, que terá o aporte de R$ 26,7 milhões do Governo do Estado.

As obras de reestruturação urbana e viária de Ribas, assim como nos demais municípios, integram a política de investimentos promovida pela atual gestão estadual, com foco no fortalecimento econômico das cidades e na melhoria das condições urbanas em todo o Mato Grosso do Sul.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom