Com avaliação gratuita, ação no centro ajuda população a identificar sinais de câncer

Com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, a Prefeitura de Campo Grande promoveu, na manhã desta quarta-feira (30), uma ação de saúde na Praça Ary Coelho. A iniciativa levou atendimentos multiprofissionais gratuitos à população, oferecendo orientações, triagens e avaliações clínicas que podem fazer a diferença no enfrentamento de doenças silenciosas.

A atividade integra a campanha Julho Verde e representa um reforço importante à política de atenção à saúde, ao ampliar o acesso da população a informações e serviços especializados. O câncer de cabeça e pescoço está entre os dez mais comuns no país e, na maioria dos casos, é identificado em estágio avançado — o que torna ações como esta fundamentais para salvar vidas.

Moradora de Jaraguari, Sirlene Nogueira, de 50 anos, ficou sabendo da ação e buscou pela avaliação na praça. “Estou há muito tempo tentando uma cirurgia de tireoide e vim ver se consigo dar prosseguimento por aqui”, comenta.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Conforme a cirurgiã de cabeça e pescoço Ana Beatriz Fonseca, os principais fatores de risco para esse tipo de neoplasia estão associados aos maus hábitos de vida, como tabagismo e consumo excessivo de álcool. Mas ela também alerta que há outras formas de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço.

“Geralmente a gente associa o HPV ao câncer de colo uterino, mas ele é um vírus que também pode causar câncer de garganta em paciente que nunca fumou ou nunca bebeu, por isso temos sempre que lembrar da necessidade de vacinar nossas crianças e adolescentes”.

Ela reforça que a vacinação está disponível em todas as unidades de saúde da rede pública para a população entre 10 e 14 anos de idade.

