Inscrições abertas para pós-graduação em Saúde Mental para gestores da segurança pública

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), por meio do Centro De Atenção Biopsicossocial (CABs) informa que seguem abertas, até o dia 4 de agosto de 2025, as inscrições para o processo seletivo do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Mental, conforme disposto no Edital nº 002/2025.

Voltada a servidores da ativa que ocupem funções de gestão nas instituições que compõem o sistema de segurança pública estadual, a formação será oferecida pelo Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano (Insted), na modalidade híbrida (aulas presenciais e online), com duração de 14 meses e início das atividades previsto para 1º de setembro de 2025.

O curso tem como objetivo fortalecer as políticas de prevenção e promoção da saúde mental no âmbito das Forças de Segurança Pública, por meio da qualificação de gestores que atuam diretamente na condução de equipes, projetos e estratégias institucionais. A formação também busca desenvolver competências relacionadas à atenção psicossocial nos diferentes contextos da atuação profissional.

Estão sendo ofertadas 55 vagas, distribuídas entre as seguintes instituições:

Polícia Militar (PMMS) – 26 vagas

Polícia Civil (PCMS) – 10 vagas

Polícia Penal (PP) – 10 vagas

Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP) – 3 vagas

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) – 6 vagas

Poderão participar do processo seletivo profissionais da ativa com diploma de graduação em qualquer área e que exerçam funções de gestão, como chefia, comando, coordenação, direção ou equivalentes.

Os candidatos deverão encaminhar, até 4 de agosto, a documentação exigida no edital, em formato PDF, para o e-mail institucional [email protected]. A relação completa de documentos consta no item 3 do edital e inclui ficha de inscrição, comprovantes acadêmicos, currículo, documentação pessoal, declaração de vínculo funcional e termo de compromisso. O resultado do processo seletivo será divulgado por meio do Diário Oficial do Estado.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3201-5999 ou pelo e-mail [email protected].

Clique aqui e confira o edital na íntegra.

Comunicação Sejusp-MS