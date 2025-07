Campo Grande ganha terceira Estação de Tratamento de Esgoto e amplia cobertura na região norte

A Capital sul-mato-grossense ganhou sua primeira estação de tratamento em 2008, com a inauguração da ETE Los Angeles, que atualmente trata 1.080 litros de esgoto por segundo. Em 2012, a ETE Imbirussu entrou em operação, acrescentando mais 120 litros por segundo à capacidade de tratamento.

“Há estudos que mostram que, para cada real investido em saneamento, economizamos quatro em saúde. Só nos últimos dois anos, executamos mais de 570 quilômetros de rede em Campo Grande, e agora a região do Nova Lima e adjacências vai contar com uma estação moderna de tratamento”, afirmou.

Campo Grande possui atualmente 94% de cobertura de rede de esgoto e trata 100% do que é coletado, por meio da concessionária Águas Guariroba. Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba, ressaltou os reflexos do investimento em saneamento básico na saúde da população.

Durante a visita, a prefeita destacou o impacto direto da obra na qualidade de vida da população. “Essa estação vai contemplar inúmeros bairros da região norte. Serão mais de 12 mil famílias atendidas com melhorias no tratamento de esgoto, o que representa saúde, dignidade e qualidade de vida para nossa gente”, afirmou Adriane Lopes.

A região norte de Campo Grande está prestes a receber um importante reforço em infraestrutura de saneamento. A prefeita Adriane Lopes realizou nesta terça-feira (30) uma visita técnica à nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Botas), localizada no Bairro Jardim Colúmbia, que está em fase final de construção e deve entrar em operação em 2025.

