Polícia Militar e Polícia Civil prendem autores em flagrante por porte ilegal de arma e apreendem revólveres em Sonora

Coxim (MS) – Em uma ação conjunta realizada na madrugada desta quarta-feira (30/07), a Polícia Militar e a Polícia Civil prenderam três homens por porte ilegal de arma de fogo em Sonora.

A operação foi deflagrada após informações de que integrantes de uma facção criminosa estariam circulando armados pela cidade em um veículo.

Durante diligências, os policiais localizaram o carro suspeito em uma residência na Rua do Engenho. Ao se aproximarem para abordagem, um dos suspeitos, de 22 anos, tentou se livrar de um revólver calibre 32 com sete munições intactas, jogando-o no chão. No entanto, a tentativa de despiste não teve sucesso e a arma foi imediatamente apreendida.

Outro jovem, de 18 anos, jogou o celular no chão com a aparente intenção de danificá-lo. Com ele, os policiais encontraram seis munições calibre 32 no bolso.

Já o terceiro envolvido, de 26 anos, correu para um dos quartos da residência e tentou esconder um revólver calibre 38 com quatro munições debaixo do colchão. A arma foi localizada durante buscas. Contra o suspeito também constavam dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Vara Criminal de Campo Grande (MS) e Sonora (MS).

Diante dos fatos, os três autores receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os armamentos, munições, celulares apreendidos e o veículo utilizado pelos autores, para as providências cabíveis.

A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança no combate ao crime organizado e à circulação ilegal de armas na região norte do estado.

