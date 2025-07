Revalida: prazo de recurso para atendimento especial termina na sexta

Os inscritos na primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2025/2 que tiveram as solicitações de atendimento especializado reprovadas podem entrar com recurso contra a decisão até sexta-feira (1º).

Para consultar os resultados das solicitações, basta acessar o Sistema Revalida do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação desta fase do exame em 19 de outubro.

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros graduados no exterior que querem exercer a medicina no Brasil.

O objetivo do exame é garantir que os médicos formados fora do Brasil possuam os conhecimentos, habilidades e competências necessários para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) , no mesmo nível exigido dos médicos formados em faculdades brasileiras.

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países, mas garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

Recursos

O participante que solicitar recurso da negativa da solicitação deverá inserir, no Sistema Revalida, novo documento que comprove a necessidade de atendimento especializado, por exemplo, para pessoas com deficiência (PCD), idosos, gestantes e lactantes .

Se a documentação, declaração ou o parecer médico que motivou a solicitação for aceita, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização do exame.

E no caso de reprovação do documento enviado, o candidato terá os recursos de acessibilidade solicitados no ato da inscrição, exceto o direito ao tempo adicional e à calculadora.

Revalidação de diploma

O Revalida, composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas), é realizado em duas edições anuais.

As referências para os candidatos se preparem para a prova tem a base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e nas normas relacionadas à atividade profissional, na atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária.

O conteúdo do exame aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).