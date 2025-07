Sejuv abre inscrições para cursos nas áreas de beleza, administração e marketing

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), está com inscrições abertas para três cursos gratuitos voltados à capacitação de jovens da capital. As oportunidades incluem formações nas áreas de beleza, administração e marketing, com vagas limitadas.

As opções são nas áreas de beleza, gestão e comunicação: Extensão de Cílios, Auxiliar Administrativo e a volta da Escola de Marketing – JUVON – Fundamentos do Marketing. Todos os cursos serão realizados presencialmente na sede da SEJUV, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924 – Edifício Marrakech, 3º andar.

O curso de Extensão de Cílios acontece de 04 a 07 de agosto, das 7h30 às 11h30. Já os cursos de Auxiliar Administrativo e Fundamentos do Marketing ocorrem no período noturno, de 04 a 08 de agosto, das 18h30 às 21h30.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da secretaria: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

Serviço:



Extensão de Cílios

Data: 04 a 07/08

Horário: 07h30 às 11h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924. 3° andar do Marrakech

Auxiliar administrativo

Data: 04 a 08/08

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924. 3° andar do Marrakech

Fundamento do marketing

Data: 04 a 08/08

Horário: 18h30 a 21h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924. 3° andar do Marrakech