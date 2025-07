Polícia Civil cumpre mandado de prisão de condenado a 11 anos de prisão em Dourados

Ele foi detido pela equipe de policiais e conduzido à sede do SIG/Dourados para os procedimentos cabíveis, tendo sido encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados (PED) em seguida.

O foragido foi localizado em uma residência no Jardim Monte Líbano após passar quase 2 anos sendo procurado pelas autoridades para que iniciasse o cumprimento da pena.

Nesta terça-feira (29), policiais civis do SIG/NRI de Dourados deram cumprimento a um mandado de prisão definitiva expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca de Dourados em desfavor de um homem de 28 anos condenado no final de 2023 a 11 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de Extorsão, Furto qualificado e Corrupção de menores.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.