Polícia Civil identifica e apreende veículo envolvido em sinistro de trânsito em Costa Rica

Com base em informações repassadas por populares e após diligências investigativas, a equipe identificou o automóvel envolvido, que foi apreendido, bem como em localizar o condutor, que foi apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

Na ocasião, um adolescente de 13 anos, que transitava de bicicleta, foi atingido por um veículo que se evadiu do local sem prestar socorro. O adolescente sofreu fraturas na perna esquerda e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à Fundação Hospitalar.

Policiais da da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Costa Rica localizaram, na última terça-feira (29), o veículo e o condutor envolvidos em um acidente de trânsito ocorrido no último dia 27 de julho, no cruzamento das ruas Tércio Teixeira Machado e Avelina Paes Ananias.

