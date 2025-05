“Emha em Ação” leva cidadania e serviços habitacionais para famílias do Jardim Canguru e região

A manhã deste sábado (10) foi de cidadania e acolhimento no Jardim Canguru. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) promoveu mais uma edição do projeto “Emha em Ação”, levando uma série de atendimentos essenciais para os moradores da região, diretamente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Dr. Fauze Dualibi Amizo Canguru.

Durante a ação, foram oferecidos serviços como renegociação de dívidas, atualização e regularização cadastral, beneficiando mutuários com pendências financeiras ou documentais junto à Emha. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a política habitacional e com a aproximação dos serviços públicos às famílias que mais precisam.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para Jaqueline Sadeta, 24 anos, moradora do Jardim Canguru, a ação foi uma oportunidade importante para dar o primeiro passo em busca da casa própria. “Moro aqui no bairro e vim fazer meu primeiro cadastro na Emha. Achei o evento excelente, facilitou muito o atendimento, ainda mais porque tenho dois filhos pequenos. Agora fico na expectativa de ser sorteada, né?”.

Izabel Corrêa, de 52 anos, também moradora da região, destacou a praticidade do atendimento no bairro. “Precisava atualizar meu cadastro, mas não sei mexer com internet e não tinha tempo de ir até a Emha. Foi ótimo, consegui renovar meu cadastro. O atendimento foi rápido, atencioso, adorei. Agora é torcer para conquistar minha casinha.”

Maria Lima, de 36 anos, aproveitou a presença da equipe no bairro para regularizar sua situação. “Fiquei sabendo que precisava atualizar o cadastro todo ano, mas com a correria do dia a dia, nunca dava tempo. Hoje consegui atualizar tudo e fui muito bem atendida. Fiquei muito satisfeita com o acolhimento.”

Imóvel em dia

Além dos serviços prestados, um dos objetivos da ação é promover a regularização de contratos habitacionais e conscientizar os moradores sobre a importância da adimplência. Com os pagamentos em dia, a Emha consegue dar continuidade aos programas de moradia popular, garantindo que mais famílias realizem o sonho da casa própria.

Para Emily Cardoso, de 25 anos, moradora do bairro Samambaia, o mutirão foi decisivo para voltar a manter seu imóvel regularizado. “Minhas parcelas estão atrasadas. Fiquei sabendo do evento e aproveitei pra tirar algumas dúvidas. Quero ficar em dia e manter tudo certinho. Ainda mais que sou só eu e meus filhos, né? Foi uma grande ajuda ter esse atendimento mais perto.”

O diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, destacou que essa aproximação com as comunidades é fundamental. “Quando oferecemos condições acessíveis para a regularização de contratos, promovemos inclusão social e viabilizamos a construção de novas unidades habitacionais. A moradia digna começa com responsabilidade e diálogo com a população”.

Emha em Ação

O “Emha em Ação” já percorreu diversos bairros de Campo Grande, consolidando-se como uma importante ferramenta de descentralização dos serviços habitacionais. Por meio dele, a Agência se aproxima das comunidades e oferece suporte direto às famílias, com agilidade, eficiência e empatia. Para saber mais sobre as próximas edições do evento, acompanhe as redes sociais da Emha: @emha.oficial

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas são da ação e dos entrevistados.