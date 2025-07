Prefeitura dá posse aos novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social

A nova diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) tomou posse nesta terça-feira (29), assumindo o biênio 2025-2027. A solenidade foi conduzida pela secretária de Assistência Social e Cidadania do município, Camilla Nascimento e pelo procurador-geral do município, Marcelino Pereira. Formado por 24 representantes do governo e da sociedade civil, o Conselho é um dos principais instrumentos do controle social, garantindo que as decisões sobre a política de assistência social sejam tomadas de forma democrática, participativa e transparente. Sua atuação contribui diretamente para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e para a garantia dos direitos socioassistenciais, especialmente dos cidadãos em situação de vulnerabilidade.

O segmento da sociedade civil é composto por membros de entidades, trabalhadores e usuários dos serviços de assistência social, escolhidos durante os fóruns por segmento, indicando os nomes ao conselho.

Já a equipe governamental inclui servidores das Secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação e Habitação. No ato de posse, a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, reiterou a importância do trabalho em parceria com o CMAS para fortalecer a política de Assistência Social de Campo Grande.

“A união e a parceria são essenciais no nosso trabalho. Apenas juntos conseguimos alcançar resultados mais significativos porque a política pública tem que ser instituída com foco na missão de ajudar e de fazer o melhor possível às pessoas em vulnerabilidade social, por isso conto com o apoio e parceria de todos vocês para executar uma gestão de resultados positivos”, pontuou.



Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O procurador-geral do município destacou os desafios da nova diretoria e reforçou o compromisso da gestão municipal em caminhar junto ao grupo. “Vocês contam com uma secretária disposta ao trabalho, que conhece a realidade de Campo Grande e que será uma importante aliada para desenvolver o melhor trabalho. A prefeita Adriane também coloca à disposição de vocês toda a estrutura da prefeitura e o nosso secretariado para ajudar nesse novo mandato”, disse.

O ex-presidente do CMAS, Mário de Freitas, enalteceu o trabalho da antiga diretoria e enfatizou a importância do diálogo. “Desejo sucesso aos novos integrantes e quero destacar que a chave do sucesso é a parceria, só com ela conseguimos criar estratégias para superar os desafios”, ressaltou.

Participaram da cerimônia, a secretária-adjunta de Assistência Social, Inês Mongenout, gerentes e superintendentes da SAS, além de representantes de entidades do setor.

Atribuições

O Conselho Municipal de Assistência Social foi criado pela Lei nº 3.108 de 20 de dezembro de 1994, sendo responsável pelo acompanhamento dos processos de aplicação de recursos e execução das ações na área da Assistência Social no município de Campo Grande/MS.

A posse do Conselho Municipal de Assistência Social marca o início de um novo período de atuação do órgão, no qual seus membros se comprometem a acompanhar, fiscalizar e deliberar sobre a política de assistência social do município e seus desdobramentos, tendo como a responsabilidade de acompanhar a execução das ações da Política de Assistência Social no município, aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, fiscalizar a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, entre outras atribuições fundamentais para a garantia dos direitos socioassistenciais da população.

O CMAS é um canal legítimo de escuta, decisão e construção coletiva, por isso sua atuação impacta diretamente na qualidade de vida da população, especialmente dos mais vulneráveis que utilizam os serviços da Rede de Assistência Social do município.

A administração municipal reafirma, com essa posse, o compromisso de manter e valorizar os espaços de controle social, reconhecendo no Conselho Municipal de Assistência Social uma instância essencial para consolidar políticas públicas mais justas, eficazes e voltadas à promoção da dignidade humana.

Confira a nova diretoria do CMAS:

Representantes governamentais

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania– SAS

Titular: Helton Cássio Pereira Rocha

Titular: Gilberto Gomes Do Couto

Titular: Emerson Andrade Gonçalves

Suplente: Edna Maria Almeida Victorio

Suplente: Mirian Varella De Araújo

Suplente: Rosana De Fátima Porcino

Secretaria Municipal de Saúde – Sesau

Titular: Maria Onara Gomes

Suplente: Janete Matos Da Silva

Secretaria Municipal de Educação – Semed

Titular: Marcio Luiz Oliveira Aquino

Suplente: Mônica Pereira Nogueira

Agência Municipal de Habitação – Emha

Titular: Julienne De Araújo Ruiz

Suplente: Pâmela Ramos Barbosa De Oliveira

Representantes Não Governamentais



Fórum Municipal dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social de Campo Grande

Titular: João Batista Do Nascimento

Titular: Leide Socorro Bueno Da Silva

Suplente: Viviane Maria Maia Coelho

Suplente: Maria Eduarda Da Silva Campos



Fórum Municipal dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – FMTSUAS – CG/MS

Titular: Bethânia Dos Santos Port

Titular: Fernanda Meira Dos Santo

Suplente: Pamela Dalla Vechia Dos Santo

Suplente: Claudiane Coimbra Da Silva

Fórum Permanente de Entidades não Governamentais de Assistência Social do Município de Campo Grande (FPENGAS)

Instituto De Desenvolvimento Pró Social – Ideps

Titular: Maria Auxiliadora Leal Capillé



Associação Beneficente dos Renais Crônicos de MS

Titular: Mara Rubia Benites Gamon Rebello

Associação Pestalozzi De Campo Grande – MS

Suplente: Gysélle Saddi Tannous



Cotolengo Sul Mato Grossense

Suplente: Celisa Aparecida Silva De Barros Nogueira