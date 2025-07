Polícia Civil realiza a prisão de acusados de tráfico e apreende drogas, dinheiro e armas em Dourados

Por fim, considerando as suspeitas de que a atividade dos suspeitos estaria vinculada à de uma mulher, de 46 anos, que guardaria entorpecentes em sua residência, foi feita diligência no local, onde foi encontrada a quantia de 6,6kg de skunk, além de petrechos para o tráfico, como balança e rolo filme.

Na sequência, foi realizada diligência na residência de P.E.S., onde foi localizado mais um revólver calibre 38, uma pistola glock calibre 9mm, com 2 carregadores, além de 43 munições calibre 9mm, estando 15 delas em um carregador que estava inserido na arma, pronta para disparo; além de aproximadamente 4 mil reais em espécie.

Nesta residência foi encontrado um revólver calibre 38, municiado com 2 munições intactas, além de 30 munições do mesmo calibre e dois pares de punho de revólver.

Durante as diligências, foi possível flagrar o exato momento em que estes dois suspeitos negociavam um revólver, sendo abordados na residência de P.H.S.C.

Frente à necessidade de reforço das equipes policiais, foi solicitado apoio ao Setor de Investigações Gerais – SIG de Dourados e realizada diligência no intuito de apurar as informações.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Durante estas investigações apurou-se, na manhã de ontem, que P.E.S. (36) estaria comercializando uma arma de fogo com P.H.S.C. (22); sendo que ambos estariam vinculados a uma possível atividade de tráfico de drogas, tendo estas armas sido comercializadas com intuito de garantir a atividade de traficância.

As diligências se iniciaram há meses pela Defron, mediante investigação de um grupo responsável por realizar o tráfico de drogas e o comércio de armas.

