Polícia Civil deflagra operação “Asmodeus” e prende envolvidos em estupro coletivo de vulnerável, em Água Clara

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Água Clara, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, deflagrou na manhã desta quarta-feira (30/07) a operação “Asmodeus”, voltada ao combate de crimes de estupro de vulnerável no município. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão contra maiores de idade e cinco mandados de internação de adolescentes envolvidos em ato infracional análogo ao mesmo crime.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual após investigação minuciosa conduzida pela equipe da delegacia local. As apurações revelaram a ocorrência de um estupro coletivo de vulnerável, crime de extrema gravidade que motivou a mobilização das forças policiais. O crime ocorreu este ano, tendo como vítima uma adolescente.

O nome da operação faz referência a “Asmodeus”, figura mitológica associada à luxúria e à corrupção, além de tentações relacionadas ao prazer e ao pecado, simbolizando a natureza hedionda dos crimes investigados. A Polícia Civil reforça seu compromisso de combater com firmeza os crimes que atingem diretamente mulheres, crianças e demais grupos vulneráveis, atuando com rigor para garantir justiça e proteção à sociedade.