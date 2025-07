Homem é preso em flagrante com mais de mil litros de combustível armazenado ilegalmente em borracharia de Nova Andradina

As investigações seguem para apurar a origem dos combustíveis e eventual participação de outros envolvidos.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Durante a diligência, os policiais identificaram, já na parte externa do local, diversos galões plásticos vazios, comumente utilizados para o transporte de combustíveis. Em razão das fundadas razões, foi realizada vistoria em um cômodo nos fundos do imóvel, onde foram encontrados galões contendo gasolina, etanol e óleo diesel, totalizando aproximadamente 1.150 litros de combustíveis automotivos, todos armazenados sem qualquer tipo de controle técnico ou autorização legal.

A ação foi deflagrada após a Seção de Investigações Gerais (SIG) receber informações do NRI indicando que uma borracharia estaria sendo utilizada para a comercialização clandestina de combustíveis, possivelmente de origem ilícita.

A Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), com apoio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), apreendeu na tarde desta terça-feira (29) mais de 1.150 litros de combustíveis armazenados de forma irregular em um estabelecimento comercial localizado às margens da Rodovia MS-134.

