Polícia Civil identifica suspeitos de furto em frigorífico de Nova Andradina e recupera objetos subtraídos

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina elucidou, nesta semana, um furto ocorrido nas dependências de um frigorífico localizado no município. Após diligências investigativas, a equipe policial identificou dois autores do crime, ambos funcionários do local, com idades de 39 e 47 anos.

Durante os levantamentos, apurou-se que os materiais subtraídos – cerca de 153 quilos de barramentos de cobre – haviam sido encaminhados por terceiros para o Estado do Paraná, após serem vendidos pelos autores.

Os objetos foram localizados, recuperados e devidamente restituídos à empresa vítima.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a repressão qualificada aos crimes patrimoniais e destaca a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelo telefone (67) 99262-9885.