Policiais civis apreendem arma de fogo e autua homem por posse/porte ilegal em Dourados

Em diligências, a equipe policial verificou que o alvo E.M.S. (38) estava em posse de uma arma de fogo de terceiro, motivo pelo qual foi autuado em flagrante pela prática do crime de posse/porte de arma de fogo. Além disso, também foi autuado pelos crimes de desobediência e resistência, visto que, durante o cumprimento da diligência, E.M.S. descumpriu ordens da Autoridade Policial e ainda resistiu à prisão quando encontrada a arma de fogo.

Na manhã de ontem (29), a Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados deu cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela 3ª Vara Criminal. O objetivo da diligência era a apreensão de arma de fogo utilizada para ameaçar uma mulher, ex-companheira do autor dos fatos.

