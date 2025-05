Campo Grande realiza Dia D de Vacinação contra Influenza com grande mobilização no Parque Ayrton Senna e em mais 15 pontos da cidade

Mais de 15 mil doses de vacina foram disponibilizadas neste sábado para ampliar a cobertura vacinal; ação continua neste domingo (11), com atendimento exclusivo no drive-thru do Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho

O sábado (10) foi marcado por uma grande mobilização de saúde pública em Campo Grande. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizou o Dia D de Vacinação contra a Influenza, ação organizada nacionalmente pelo Ministério da Saúde, oferecendo diversos pontos de atendimento à população, com destaque para a ação no drive-thru do Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, zona sul da cidade, que também atende neste domingo (11/05).

Com a meta de ampliar a cobertura vacinal e conter o avanço das síndromes respiratórias, a vacinação está liberada para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Foram disponibilizadas cerca de 15 mil doses em 16 locais de vacinação, incluindo unidades de saúde em todas as regiões do município, além do drive-thru do Corpo de Bombeiros Militar, localizado no centro, e do ponto estratégico montado pela Sesau, o drive-thru de vacinação no Parque Ayrton Senna, que funcionará neste Dia das Mães.

A prefeita Adriane Lopes esteve no local e reforçou o chamado à população. “Campo Grande está em emergência na saúde, com superlotação, especialmente na pediatria. O momento agora é de imunização. Estamos com unidades abertas, horários estendidos e estrutura no drive para vacinar todos. A imprensa, os profissionais e toda a população devem se vacinar para criar essa barreira de proteção. Então, não deixe de se vacinar”.

O secretário-adjunto da Sesau, Aldecir Dutra, que na ocasião representou a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou que a Capital ainda vive o pico da gripe e reforçou a importância da vacinação para conter a doença no município. “A vacina na geladeira não é sucesso para nós. Precisamos criar uma barreira imunológica. Cada pessoa vacinada contribui para essa proteção coletiva”, explicou.

Dutra ainda reforçou o esforço da Prefeitura, por meio da Sesau, em montar uma grande estrutura para facilitar o acesso à vacina, principalmente neste Dia D. “Estamos com 16 postos hoje, e o nosso drive aqui no Parque continua amanhã. Então, neste Dia das Mães, aproveitem para se vacinar e tragam seus filhos, amigos e parentes. Vamos vacinar!”

“Vacina é uma barreira imunológica e reduz a ocupação de leitos”

Presente no ato, o coordenador-geral da Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde, Rodrigo Stabile, fez um apelo direto à população, associando a baixa procura vacinal ao aumento da gravidade dos casos pelo Brasil.

“Leito de UTI é finito. Quando acaba, não temos onde colocar o paciente. A vacina é gratuita, eficaz, e é um muro que nos protege da gravidade da doença. Precisamos combater as fake news que desacreditam a vacinação. É a vacina que salva vidas”, disse.

Cobertura abaixo do ideal preocupa autoridades

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES/MS, Larissa Castilho, afirmou que a cobertura vacinal no Estado está em apenas 22%. “Infelizmente, a procura é baixa em quase todos os municípios. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, disponibilizou mais de R\$ 1 milhão para ações extramuros, mas é preciso que a população colabore e se vacine”, alertou.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental da Sesau, Veruska Lahdo, o retorno das ações em formato drive é uma estratégia para aumentar o acesso, especialmente no fim de semana. “Temos 74 unidades ao longo da semana, mas muitas pessoas só conseguem se vacinar no sábado ou domingo. Por isso, retomamos o drive de vacinação. Só no Parque Ayrton Senna, trouxemos 3 mil doses, e a expectativa é aplicar todas entre este sábado e domingo”.

Segurança e eficácia comprovadas

A enfermeira Ananda de Mello, chefe do Serviço de Imunização da Sesau, explicou que a vacina é atualizada anualmente com base nas cepas mais recentes do vírus. “É a forma mais eficaz de prevenir agravamentos e até óbitos. Convido toda a população a comparecer. Temos doses seguras, tecnologia atualizada e todas as unidades preparadas para acolher”, afirmou.

Neste domingo (11), o drive-thru do Parque Ayrton Senna seguirá funcionando das 8h às 17h. Durante a semana, a vacinação continua em todas as Unidades de Saúde da Família.

Serviço:

Locais e horários de vacinação – Campo Grande

Sábado, 10 de maio:

8h às 17h:

Drive-thru Parque Ayrton Senna (veículos e pedestres)

Unidades de Saúde de todas as regiões

8h às 16h:

Quartel do Corpo de Bombeiros (Centro)

Domingo, 11 de maio (Dia das Mães):

8h às 17h:

Apenas o drive-thru do Parque Ayrton Senna

Público-alvo:

Todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais

Como chegar ao drive-thru?

A estrutura montada no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, contará com cinco guichês de atendimento, funcionando das 8h às 17h. O acesso será feito pela Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512, com saída pela Avenida Ezequiel Ferreira Lima, conforme indicado no mapa divulgado pela Sesau.

Quem estiver a pé também poderá se vacinar no local, com atendimento garantido para todos os públicos a partir dos seis meses de idade.

