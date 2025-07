Renato Câmara é reeleito presidente do MDB em Dourados com foco em fortalecer a base

Em convenção realizada nesta terça-feira (29), o deputado estadual Renato Câmara foi reconduzido à presidência do diretório municipal do MDB em Dourados. A votação ocorreu na sede da CDL, no centro da cidade, entre 13h e 17h, e definiu também os membros do diretório, suplentes, delegado à convenção estadual e comissões internas do partido.

Ao assumir o novo mandato, Renato ressaltou a importância de uma gestão participativa.“O MDB é um partido de história e de diálogo. Nosso compromisso é aproximar cada vez mais a base, garantir que todos os filiados tenham voz e construir, juntos, uma legenda mais forte e preparada para os desafios que vêm pela frente”, afirmou.

Além da eleição do diretório, a pauta incluiu a escolha da Comissão Executiva, do Conselho Fiscal e da Comissão de Ética e Disciplina. Com a nova composição, o partido pretende ampliar o diálogo interno e reforçar a presença nos debates que envolvem o desenvolvimento de Dourados e da região.

“Queremos um MDB que escute as pessoas, que trabalhe de forma coletiva e que tenha capacidade de apresentar propostas concretas para a cidade e para o Estado. A união será a base para alcançarmos esses objetivos”, completou Renato Câmara.