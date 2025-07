De tornozeleira, Bolsonaro participa de motociata em Brasília

De tornozeleira eletrônica, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira (29) de uma motociata que acontece em paralelo à programação do festival Capital Moto Week, realizado anualmente em Brasília.

Ao contrário de anos anteriores, Bolsonaro não foi em cima da garupa, mas acompanhou o percurso em um trio elétrico, ao lado de apoiadores. O percurso iniciou-se na região da Granja do Torto, onde ocorrem as atividades do evento, incluindo um acampamento dos motociclistas.

Desde o dia 18 de julho, Bolsonaro deve cumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) . Determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, as medidas não permitem que Bolsonaro saia de casa durante o fim de semana, tampouco após as 19h e antes das 6h de segunda a sexta-feira.

O Capital Moto Week é um evento de música que reúne centenas de motoclubes de todo país. Em anos anteriores, a motociata foi realizada no final de semana, percorrendo pontos turísticos da cidade, como a Esplanada dos Ministérios.

Procurada pela Agência Brasil , a organização do evento informou que a motociata de hoje não faz parte da programação oficial e “é um evento independente e que não tem relação com o Capital Moto Week”.

“Nosso tradicional passeio motociclístico do Capital Moto Week acontecerá no sábado (2), encerrando a programação oficial, como acontece todos os anos.”

Em cima do trio elétrico, Bolsonaro foi acompanhado por aliados políticos como o filho Flávio Bolsonaro, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.