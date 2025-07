Delegado-Geral recebe visita de representantes da Igreja Universal

Na ocasião, houve entrega de convite para evento alusivo ao Dia do Soldado

Na tarde desta terça-feira (29), o Delegado-Geral da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, recebeu em seu gabinete a visita do vereador Neto Santos, de Campo Grande, acompanhado pelo pastor Jorge Alex Gomes, representante da Igreja Universal responsável pela atuação junto às forças de segurança, e por sua esposa, Márcia Guimarães. Também esteve presente a delegada aposentada Sidnéia Tobias.

Durante a visita, foi realizada uma oração aos policiais civis, com palavras de fé e encorajamento. Na ocasião, o delegado-geral recebeu um convite para o evento “Condecoração dos Heróis”, promovido pela Igreja Universal, por meio da Capelania UFP (Universal nas Forças Policiais).

O evento, alusivo ao Dia do Soldado, acontecerá no próximo dia 24 de agosto, às 9h, e tem como objetivo reconhecer o esforço, a coragem e a dedicação dos integrantes das forças de segurança pública, homenageando especialmente os que atuam com bravura e compromisso na proteção da sociedade. A cerimônia será realizada na sede da Igreja Universal, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 921, em Campo Grande-MS.

A programação contará com um momento solene de entrega da medalha “Soldado como Herói”, além de homenagens às famílias dos agentes de Segurança Pública.