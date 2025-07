Mulher é presa em flagrante por injúria racial e ameaça em agência bancária em Corumbá

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (29), uma mulher de 59 anos por injúria racial e ameaça dentro de uma agência bancária no centro de Corumbá. A prisão foi efetuada pela 1ª Delegacia do município, logo após a autora proferir ofensas de cunho racista e ameaçar uma auxiliar de limpeza do local.

Segundo as informações apuradas, o caso começou com um desentendimento, mas rapidamente evoluiu para agressões verbais. Testemunhas relataram que a mulher gritou frases como “bugra, índia, boliviana”, “vou chamar um primo meu pra dar um tiro na sua cara”, além de fazer generalizações preconceituosas contra indígenas e imigrantes bolivianos.

A gerente da agência acionou a polícia e relatou que a autora já havia apresentado comportamentos inadequados em outras ocasiões, mas que nenhuma medida legal havia sido tomada até então.

A Polícia Civil informa que, além dos crimes de ameaça e injúria racial, o caso pode configurar racismo com base na Lei nº 7.716/89, uma vez que as declarações da autora atingem a coletividade. A instituição ressalta que atitudes como essa reforçam estereótipos e contribuem para a marginalização de grupos sociais, exigindo uma resposta firme do Estado e da sociedade.

A mulher foi conduzida até a unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate à discriminação e à violência, destacando que casos dessa natureza serão investigados com rigor.

Denúncias para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, podem ser feitas pelo número: (67) 3226-1090.