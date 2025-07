Polícia Civil conclui investigação e indicia mulher por denunciação caluniosa em Bataguassu

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu, concluiu nesta segunda-feira (29) uma investigação sobre a prática ameaça no contexto da violência doméstica. Após coleta de material probatório, a suposta vítima acabou sendo indiciada por denunciação caluniosa.

Segundo apurado, uma mulher de 36 anos de idade denunciou o então companheiro, de 42 anos, afirmando que sofria ameaças de morte há mais de quatro anos, com agravamento das intimidações após o término da relação. Em seu depoimento, ela relatou que, em uma das ocasiões, o homem teria encostado uma faca em seu pescoço.

O homem negou todas as acusações. Durante a apuração, entretanto, uma testemunha foi ouvida e confirmou a versão do suposto autor, negando as ameaças e relatando que, na verdade, ele é quem sofria agressões físicas por parte da companheira.

As investigações apontaram ainda que o término da relação ocorreu porque a mulher já mantinha um novo relacionamento com outra pessoa, e que os encontros aconteciam na casa do casal durante o dia, na ausência do marido e da filha do casal. Diante dos elementos colhidos, a mulher foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal.