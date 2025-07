Detran-MS anuncia digitalização de guias de licenciamento e fim do envio impresso já a partir de agosto

A partir do mês de agosto deste ano as guias de licenciamento impressas referentes a veículos com finais de placa 7 a 0 não serão mais enviadas para as residências dos proprietários. Em 2026, todas as placas seguirão o mesmo protocolo. O novo procedimento de emissão de guias foi anunciada pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Embasada em dados internos que demonstram a necessidade de aprimoramento contínuo, a decisão leva em consideração a baixa adimplência pelo meio impresso. A taxa de conversão das guias entregues pelos Correios é de apenas 9,2%, indicando que a grande maioria dos pagamentos já ocorre por outros canais - por exemplo, 54% acontece pelo portal Meu Detran.

Fora isso, a melhor gestão de recursos públicos - empregados na impressão e envio, por exemplo - serão redirecionados para investimentos em projetos tecnológicos, aprimorando ainda mais a experiência dos usuários e a eficiência dos serviços digitais.

"Esta é uma evolução natural dos nossos serviços, impulsionada pela busca por eficiência e pela experiência do cidadão. Nosso objetivo é oferecer ferramentas cada vez mais ágeis e acessíveis", explica o diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade.

Outras questões relevantes são o alinhamento com a política de um Estado Verde, onde o uso de papel e seu impacto ambiental deve ser reduzido, a política do Estado Digital, que representa um avanço no investimento em tecnologias que facilitam o acesso do cidadão aos serviços públicos, tornando-os mais acessíveis, inclusivos e eficientes.

"A análise de dados nos mostrou que a adesão aos canais digitais já é uma realidade para a maioria dos sul-mato-grossenses, e estamos apenas formalizando e incentivando essa transição para o benefício de todos", completa o diretor-presidente do Departamento.

E agora, como consigo minha guia de licenciamento?

Vários caminhos para a emissão das guias de licenciamento veicular já estão ativos, podendo esse procedimento ocorrer de forma digital e até presencial. Confira quais são elas:

•Portal Meu Detran( www.meudetran.ms.gov.br ): plataforma completa para acesso a diversos serviços

•Aplicativo Detran-MS: disponível para download em dispositivos móveis

•WhatsApp da Glória( 67 3368-0500 ): a assistente virtual do Detran-MS, Glória, está pronta para auxiliar na emissão

•Agências do Detran-MS: para aqueles que preferem o atendimento presencial, as agências continuarão disponíveis para consulta de débitos e emissão da guia

O Detran de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com a população, garantindo que a transição seja tranquila, sem prejuízos ao contribuinte, e que todos os canais de atendimento estejam preparados para oferecer o suporte necessário.

Comunicação Detran e Governo de MS

Foto: Rachid Waqued/Detran/Arquivo