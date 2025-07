Governo de MS mobiliza servidores a desenvolver ações sustentáveis dentro das secretarias estaduais

Cuidar do meio ambiente e dar o exemplo. Com este foco o Governo do Estado está promovendo o “Dia S – MS é Verde”, que é uma agenda sustentável dentro da administração estadual, com uma série de ações nas secretarias, repartições e órgãos públicos. A orientação e conscientização dos servidores públicos começou nesta terça-feira (29).

Esta agenda sustentável faz parte da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que visa promover a responsabilidade socioambiental nos órgãos e entidades públicas, estimulando práticas sustentáveis no cotidiano da administração pública. O Estado do Mato Grosso do Sul aderiu ao projeto em fevereiro deste ano.

Para apresentar e conscientizar os servidores sobre o projeto, um grupo de multiplicadores começou nesta terça-feira a percorrer as secretarias estaduais, para explicar a importância de promover práticas sustentáveis dentro das repartições. O processo é longo, mas começa com uma mudança de cultura, adesão a novas práticas e principalmente informação e conhecimento sobre o tema.

Mobilização dos servidores visa promover ações sustentáveis dentro das secretarias

Entre os locais visitados esteve o prédio da Governadoria, que além de ser a sede do Estado, comporta também a Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica), Casa Civil e Vice-Governadoria. No encontro os servidores das fundações, agências e autarquias que compõem a pasta também participaram.

O secretário estadual de Administração, Frederico Felini, apresentou a proposta aos servidores. “Estamos passando pelas secretarias conversando com os servidores sobre esta pauta. Quando o governador coloca como um dos pilares da gestão a sustentabilidade, inclusão, digital e o verde, temos que trazer isto como protagonismo das nossas histórias e ações. Estamos propondo as ações de sustentabilidade dentro da administração pública, com pequenas ações, mudanças, organização e planejamento para melhorar o ambiente”.

Felini destacou que o Estado já realiza várias políticas públicas de sustentabilidade em diversas frentes e que o momento é impulsionar estas ações dentro da estrutura pública. “Objetivo é criar esta cultura dentro do Estado, junto aos nossos servidores, que vão ser vigilantes, cuidar do meio ambiente e reduzir os gastos públicos”.

A primeira-dama Mônica Riedel também faz a sua contribuição, apoiando a iniciativa dentro das secretarias. “Me chamaram para ser madrinha e apoiadora desta agenda, fiquei muito feliz. Podemos construir e aprender muita coisa junto. Tratar da sustentabilidade dentro das secretarias é muito importante. Este cuidado devemos ter individualmente, isto já faz uma diferença grande, tanto na nossa casa, como no serviço. Muitas vezes as pessoas não colaboram porque não tem o conhecimento. Temos este compromisso com nossos filhos, netos e nova geração”.

A secretária-adjunta da Segov, Ana Nardes, explicou que foram montadas comissões gestoras dentro das secretarias para fazer o levantamento e mapeamento das ações que podem ser desenvolvidas dentro das pastas. “Temos que fazer o dever de casa. Inserir estas boas práticas no nosso dia a dia. Começar a conscientizar a todos sobre o que está sendo feito, pedir o apoio, mas vamos ao longo do processo orientar os servidores sobre as ações”.

Para o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, os servidores vão contribuir com este processo de forma positiva. “Nossos servidores são comprometidos com o Estado. Aqui esta iniciativa vai ter o apoio total e irrestrito. Casa Civil, Segov, Vice-Governadoria e Governadoria o bloco inteiro vai participar, contribuir e estar junto de mãos dadas neste sentido, todos fazendo sua parte”.

Mobilização

O primeiro passo começou com a divulgação desta agenda dentro das secretarias, fomentando a conscientização dos servidores. O enfoque principal é sensibilizar e motivar a participação (servidores) no 1º Seminário de Sustentabilidade MS, que será realizado em agosto.

Depois o objetivo é levar todo este conhecimento para as ações práticas dentro das pastas. Tudo baseado nas boas práticas do ESG (Environmental, Social and Governance), que em português trata da questão ambiental, social e governança. Esse conceito representa um conjunto de boas práticas que orientam instituições públicas e privadas a atuarem de forma mais responsável, ética e sustentável.

Projeto é apresentado aos servidores na Governadoria

Entre as ações previstas está a redução do consumo de papel e energia, gestão adequada de resíduos, adoção de tecnologias limpas e sustentáveis, planejamento. Assim como foco nas relações sociais, inclusão e diversidade no ambiente de trabalho, saúde, bem-estar e segurança dos servidores e políticas para promover qualidade de vida.

Já em relação a governança estão conceitos como ética, transparência e responsabilidade na esfera pública, com o combate a corrupção, transparência nos processos e recursos (públicos), prestação de contas, participação cidadã e integridade institucional.

